Китай отримав першу інформацію з нового супутника
У Китаї отримали перші відомості з супутника ZY-1 02E
Про це пише Сіньхуа.
"Наземна станція в районі Міюнь міста Пекіна відстежила оптичний супутник ZY-1 02E діаметром 5 метрів і прийняла дані з нього в рамках двох завдань, які виконувались 9 і 5 хвилин відповідно", - зазначили в заяві.
Супутник запустили з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі.
Загалом отримали 159 Гб інформації.
Спільно з ресурсним супутником ZY-1 02D, запущеним 12 вересня 2019 року, ZY-1 02E створить мережу для попередження стихійних лих, захисту навколишнього середовища, транспорту й житлового будівництва.
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