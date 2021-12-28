Китай отримав першу інформацію з нового супутника

Про це пише Сіньхуа.



"Наземна станція в районі Міюнь міста Пекіна відстежила оптичний супутник ZY-1 02E діаметром 5 метрів і прийняла дані з нього в рамках двох завдань, які виконувались 9 і 5 хвилин відповідно", - зазначили в заяві.



Супутник запустили з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі.



Загалом отримали 159 Гб інформації.



Спільно з ресурсним супутником ZY-1 02D, запущеним 12 вересня 2019 року, ZY-1 02E створить мережу для попередження стихійних лих, захисту навколишнього середовища, транспорту й житлового будівництва.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb