Китай уперше запустив лінію міжморських поїздів біля Тайванської протоки
28 вересня Китай уперше запустив найшвидшу міжморську високошвидкісну залізницю, що з'єднує міста, включаючи Фучжоу і Сямень, уздовж західного узбережжя Тайванської протоки
Про це інформують Сіньхуа та Reuters.
Вранці у четвер зі столиці провінції Фуцзянь на сході Китаю, Фучжоу, вирушив поїзд-куля, відкриваючи 277-кілометрову залізничну лінію Фучжоу-Сямень-Чжанчжоу. Це перша в Китаї швидкісна залізнична лінія, де поїзди їздять по мостах через три прибережні бухти й розвивають максимальну швидкість 350 км/год.
Час подорожі між Фучжоу та Сямень, який є економічним центром і популярним туристичним напрямком, скоротиться до менше ніж години.
Проєкт залізниці розробила компанія China Railway Siyuan Survey and Design Group Co Ltd.
До 2022 року в Китаї було 42 тис. км високошвидкісних залізниць, а довжина високошвидкісної залізниці, яка працює з постійною швидкістю 350 км/год, досягла приблизно 3 200 км станом на червень 2022 року.
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