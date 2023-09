Китай уперше запустив лінію міжморських поїздів біля Тайванської протоки

Про це інформують Сіньхуа та Reuters.

Вранці у четвер зі столиці провінції Фуцзянь на сході Китаю, Фучжоу, вирушив поїзд-куля, відкриваючи 277-кілометрову залізничну лінію Фучжоу-Сямень-Чжанчжоу. Це перша в Китаї швидкісна залізнична лінія, де поїзди їздять по мостах через три прибережні бухти й розвивають максимальну швидкість 350 км/год.

Час подорожі між Фучжоу та Сямень, який є економічним центром і популярним туристичним напрямком, скоротиться до менше ніж години.

Проєкт залізниці розробила компанія China Railway Siyuan Survey and Design Group Co Ltd.

До 2022 року в Китаї було 42 тис. км високошвидкісних залізниць, а довжина високошвидкісної залізниці, яка працює з постійною швидкістю 350 км/год, досягла приблизно 3 200 км станом на червень 2022 року.