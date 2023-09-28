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Китай уперше запустив лінію міжморських поїздів біля Тайванської протоки

28 вересня, 2023 четвер
09:14
Технології На фото: міжморський потяг

28 вересня Китай уперше запустив найшвидшу міжморську високошвидкісну залізницю, що з'єднує міста, включаючи Фучжоу і Сямень, уздовж західного узбережжя Тайванської протоки

Про це інформують Сіньхуа та Reuters.

Вранці у четвер зі столиці провінції Фуцзянь на сході Китаю, Фучжоу, вирушив поїзд-куля, відкриваючи 277-кілометрову залізничну лінію Фучжоу-Сямень-Чжанчжоу. Це перша в Китаї швидкісна залізнична лінія, де поїзди їздять по мостах через три прибережні бухти й розвивають максимальну швидкість 350 км/год.

Час подорожі між Фучжоу та Сямень, який є економічним центром і популярним туристичним напрямком, скоротиться до менше ніж години.

Проєкт залізниці розробила компанія China Railway Siyuan Survey and Design Group Co Ltd.

До 2022 року в Китаї було 42 тис. км високошвидкісних залізниць, а довжина високошвидкісної залізниці, яка працює з постійною швидкістю 350 км/год, досягла приблизно 3 200 км станом на червень 2022 року.

  • Серед останніх досягнень Китаю виведений на орбіту навколо Землі супутник дистанційного зондування Землі Yaogan-33 04 - 27 вересня.

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