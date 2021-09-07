Китай запустив новий супутник зондування Землі

Про це повідомляє Сіньхуа.

Ракету-носія було запущено з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю об 11:01 за пекінським часом. Супутник був виведений на задану орбіту.

Виведення супутника "Гаофень-5 02" в космос було здійснено за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4С".



Це вже 387-й рахунком політ ракет-носіїв серії "Чанчжен".