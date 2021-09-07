Китай запустив новий супутник зондування Землі
Китай заявив про успішний запуск нового супутника зондування Землі
Про це повідомляє Сіньхуа.
Ракету-носія було запущено з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю об 11:01 за пекінським часом. Супутник був виведений на задану орбіту.
Виведення супутника "Гаофень-5 02" в космос було здійснено за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4С".
Це вже 387-й рахунком політ ракет-носіїв серії "Чанчжен".
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