Киян закликали тримати вікна зачиненими та за можливості не перебувати на вулиці через пожежу в Київській області
КМДА закликає жителів столиці тримати вікна зачиненими та за можливості не перебувати на вулиці, адже через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах столиці
Про це передає КМДА.
"Увага! Киян просять зачинити вікна: через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах. Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі", - йдеться в повідомленні.
За наявності також слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.
Фахівці також радять робити вологе прибирання.
"Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря", - йдеться в повідомленні.
Громадян закликають зберігати спокій та користуватися офіційними джерелами інформації.
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