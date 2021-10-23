Киянам дали тепло в оселі

Таке рішення столична влада прийняла, враховуючи прогноз погоди на наступний тиждень. Згідно з даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче 8 градусів за Цельсієм, передає Еспресо.TV.

До кінця доби батареї обігріватимуть 9% усього житлового фонду, який перебуває на централізованому опаленні.



Передбачені для населення тарифи на опалення залишаються незмінними: вартість 1 Гкал тепла - 1654,41 грн з ПДВ, наголошує комунальна газета Вечірній Київ.



Разом з тим, слід наголосити, що київські навчальні й лікувальні заклади поступово підключали до тепла ще з 1 жовтня.



Станом на 23 жовтня тепло вже отримують майже 400 міських шкіл, 513 дитячих садочків, а також половина столичних лікарень - 165 закладів.





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