Киянам дали тепло в оселі
Сьогодні, 23 жовтня 2021 року, стартує подача опалення до житлових будинків української столиці
Таке рішення столична влада прийняла, враховуючи прогноз погоди на наступний тиждень. Згідно з даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче 8 градусів за Цельсієм, передає Еспресо.TV.
До кінця доби батареї обігріватимуть 9% усього житлового фонду, який перебуває на централізованому опаленні.
Передбачені для населення тарифи на опалення залишаються незмінними: вартість 1 Гкал тепла - 1654,41 грн з ПДВ, наголошує комунальна газета Вечірній Київ.
Разом з тим, слід наголосити, що київські навчальні й лікувальні заклади поступово підключали до тепла ще з 1 жовтня.
Станом на 23 жовтня тепло вже отримують майже 400 міських шкіл, 513 дитячих садочків, а також половина столичних лікарень - 165 закладів.
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