Клімкін про українську культуру та історію: Світ нами надихається, але ще не до кінця розуміє

Про це український дипломат, міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Еспресо.

За його словами, запит на український культурний та інтелектуальний продукт в світі є, але він мусить правильно задовольнятися, інакше в іноземців й надалі будуть не завжди правильні уявлення про Україну та українців.

"Нам важливо показати на Заході, що у нас є сучасне ментальне поле. Не тільки те, що у нас було, не тільки Шевченка, не тільки Лесю. Тобто є сучасне культурне поле. А Захід - це про сучасне культурне поле. Нам потрібно показати, що є сучасна Україна. Вона європейська, але насамперед українська. Маючи оце європейське ментальне дзеркало, ми все одно у першу чергу українці, але одночасно і природньо, європейці так само. У нас є своя унікальність і ми цю історію унікальності маємо світові розповісти. Ми цю істоїію станом на сьогодні не розповіли. Світ нами надихається, але світ нас все одно не розуміє. Вони зрозуміли, що ми не є неправильними росіянами - клас. Але, хто вони такі ці українці? У чому вони інші? У чому їх іншість? Якщо вони ментально пов'язані з Центральною Європою, то який цей зв'язок? Чому Київска Русь - це для України природньо, а Росія використовує тільки ідеологічно цю історію? - Пояснити на пальцях. Це маємо ми пояснити, що це сучасна Україна, чому вона така, яка вона є", - зазначив Павло Клімкін.

Зокрема, як наголосив дипломат, подібна робота має вестися не лише в Європі та Америці.

"І пояснити не тільки в Європі, а пояснити китайцям. Нас в Індії ніколи не було, тобто ми були політично як незалежна країна Україна. Візит, приїхали. І тепер індуси кажуть: так Ви хто? якщо ви інші, ви не росіяни і не поляки, то хто ж такі українці? Можна звісно показати, що у нас є смачний борщ, але це не показує, хто такі українці", - сказав Павло Клімкін.

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Як звернув увагу ексміністр, в світі дуже мало знають про українську історію.

"Я колись німцями пояснював, що в Києві є пам'ятник Магдебурзькому праву, і це всім в Києві відомо, а у Магдебурзі немає. Вони кажуть: "Та, ладно". Я розказав їм, що у нас було і Нюрнберзьке право, і як це розвивалося. А в Росії цього всього не було. У нас були міста, у нас була історія: Галич, Острог, Київ, Умань. Вся Україна мала свою свою міську історию, свою історію розвитку, яка абсолютно інша. І ми поки що цього нікому не пояснили. Я вам скажу у мене був такий прикольний, вибачте за сленг, епізод. Коли я був послом, то прийшов на виставку, яку німці робили під століття Першої світової. Вони кажуть: "Ну, Україна…ну, цікаво". І ми почали говорити с кураторами виставки, проговорили тоді години чотири. На що вони потім казали: "Тепер ми розуміємо, що це все неправильно. Навколо України відбувалося дуже багато речей, які визначили долю Першої світової". Ми маємо це рухати, показувати свою ментальну історію, до чого ми прийшли, чому ми унікальні, чому українське козацтво унікальне. Ми свою історію поки що не на Заході та не на неЗаході не розповіли. Те, що ми відчуваємо, як ми себе відчуваємо, ми розповідаємо або через фольклор, що непогано, але замало. Або через свитяги і те, що відбувається на фронті, що створює якісь розуміння про сучасність. Але свою історію, інакшість ми поки що не показали. І поки ми цього не покажемо, у нас завжди буде проблема", - пояснив Клімкін.

Він вважає, що правильне розуміння української історії, серед іншого, сприятиме членству України у Євросоюзі.

"У нас така сама буде проблема при вступі в Європейський Союз. Все одно емоція буде потім просідати і нам буде потрібно показувати, а що таке українці, чому вони можуть ще раз дивувати, чому ми унікальні, чому ми в якийсь момент можемо, а в якийсь у нас не виходить. Багато хто питає: "Ну, у вас же була Помаранчева, а потім ніяк". Хтось там з моїх друзів реально вважає, що історія України почалась з Майдану. А до цього була така незрозуміла. Я їм показую, що ми мали пройти цей шлях, іноді дуже неприємний, не в ту сторону", - сказав Павло Клімкін.