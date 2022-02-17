КМДА розішле киянам листівки з інструкціями, як діяти у разі надзвичайної ситуації
Київська міська державна адміністрація розішле киянам листівки із планом, як діяти у разі надзвичайної ситуації, та переліком, що зібрати в аптечку та тривожну валізу
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У пам'ятці зазначається, що у разі загрози та надзвичайної ситуації люди повинні:
- увімкнути місцеві теле- та радіоканали, слухати сигнали сирен та гучномовців;
- прослухати повідомлення про надзвичайну ситуацію та порядок дій;
- чітко виконувати розпорядження рятувальних служб;
- при евакуації вимкнути в оселі електроенергію, газ та воду;
- взяти тривожну валізу та прямувати до сховища чи збірного пункту евакуації;
- заздалегідь з'ясувати розташування найближчого укриття.
Карти евакуаційних пунктів та укриттів доступні за Qr-кодами. Також можна відсканувати коди та отримати інформацію щодо евакуації, видів захисних споруд, правил поведінки в умовах надзвичайної військової ситуації, дій під час обстрілу, вибуху чи руйнування будинку.
Окремо є інструкція щодо дій у подібних ситуаціях, якщо ви перебуваєте в закладі освіти. Також є чіткий перелік речей та препаратів, які потрібно взяти у тривожну валізу та аптечку.
Він додав, що за сім років рятувальники перевірили понад 11 тис. підвалів, які могли бути потенційними укриттями. Сьогодні, за його словами, до фонду захисних споруд цивільного захисту міста входять понад 500 сховищ та майже 4,5 тис. споруд подвійного використання.
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