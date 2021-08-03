КМДА внесла "Квіти України" до переліку об'єктів культурної спадщини

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрацїі (КМДА).



"Своїм наказом Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю "Квіти України" до Переліку об'єктів культурної спадщини Києва", - цитує пресслужба слова заступника голови КМДА Володимира Прокопіва.



Він зазначив, що копія цього наказу також була відправлена до Міністерства культури та інформаційної політики України з метою внесення об'єктв до державного реєстру нерухомих пам'яток України.



Так, за словами Прокопіва, упродовж місячного строку власник має укласти охоронний договір на щойно виявлений об'єкт. Крім того, "Квіти України" тепер підлягають захисту.



У пресслужбі нагадали, що будь-які роботи на щойно виявлених об'єктах здійснюють винятково за наявності письмового дозволу органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проєктної документації.

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