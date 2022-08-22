Коли РФ перекине більшість військ з Донбасу на Південь, буде влучний момент для атаки, - боєць легіону Свобода Лисенко

Про це в ефірі Еспресо заявив боєць батальйону Свобода Нацгвардії України Ярослав Лисенко.

"Якщо 1-2 місяці тому, коли ми з побратимами переміщувались у службових справах по Донецькій і Луганській області, ми кожного дня дивились карту динаміки ситуації. Станом на зараз, ми їх не дивимось, бо знаємо, що ніяких успішних наступальних дій в орків ні на Ізюмському, ні на Донецькому, ні на Авдіївському напрямку немає", - сказав він.

На думку військового, росіяни зараз хочуть зберегти успіхи на Херсонщині й Миколаївщині й своїми діями, обстрілами стримувати ЗСУ від наступальних дій на Донеччині.

"Мені здається, що коли вони перекинуть більшість своїх військ, щоб утримати Запорізьку та Херсонську області та шантажувати нас далі вибухом на Запорізькій АЕС, то на Харківщині та на Донеччині буде дуже сприятлива ситуація, щоб скористатися влучним моментом та піти в атаку і вигнати їх з Донеччини та Луганщини", - підсумував Лисенко.