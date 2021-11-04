Колишній співробітник міліції розповсюджував нелегальну зброю, маскуючись під "ремонт побутової техніки"
СБУ викрила злочинну групу, яка розповсюджувала нелегальну зброю з підвалу під вивіскою "Ремонт побутової техніки"
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"У Запорізькій області нейтралізовано злочинну групу, яка займалась нелегальним збутом засобів ураження. До її складу входив колишній співробітник міліції", - написала пресслужба.
Підпільний цех облаштували у підвалі, на якому була вивіска "ремонт побутової техніки". Там злочинці збирали застарілу зброю, лагодили та приводили її до бойового стану.
Для розповсюдження продукції ділки використовували YouTube. На свій канал вони виставляли відеоогляди зброї.
Для пошуку клієнтів використовували також різні інтернет-платформи, а замовлення відсилали поштою.
"Встановлено, що нелегальний бізнес організували декілька мешканців обласного центру, які володіли спеціальними знаннями з вогневої підготовки", - додали в СБУ.
У нелегалів виявили різні види зброї:
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пістолет-кулемет системи Дегтярьова;
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10 гвинтівок Мосіна;
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складові частини пістолетів ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;
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набої різного калібру;
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холодну зброю.
Одному із учасників угруповання повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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