Командувач оборони Києва Сирський отримав звання "Герой України"

Указ №213/2022 опублікований на сайті президента.

“За особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Сирському Олександру Станіславовичу - генерал-полковнику”, - сказано в документі.



Сирський із серпня 2019 року є командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Із початком російського вторгнення в Україну він став також командувачем оборони Києва. За успішну оборону столиці 18 березня вже був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.



