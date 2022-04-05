Командувач оборони Києва Сирський отримав звання "Герой України"
Президент Володимир Зеленський нагородив командувача оборони Києва Олександра Сирського званням "Герой України"
Указ №213/2022 опублікований на сайті президента.
“За особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Сирському Олександру Станіславовичу - генерал-полковнику”, - сказано в документі.
Сирський із серпня 2019 року є командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Із початком російського вторгнення в Україну він став також командувачем оборони Києва. За успішну оборону столиці 18 березня вже був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.86
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.93
- Актуальне
- Важливе