Про це повідомили в telegam-каналі СБУ 20 травня.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на "прорив" державного кордону України для захоплення Харківської області.

"Під його командуванням загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Таким чином Рузинський виконував злочинні завдання вищого військово-політичного керівництва РФ щодо захоплення України", - йдеться у дописі.

Відомо, що для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв понад 4 тис. російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання "Балаклія". Для ведення бойових дій проти Сил оборони загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи "Буратіно" і "Солнцепьок".

"Водночас при плануванні та проведенні бойових операцій на території Харківської області цей російський генерал неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира – командувача Західним військовим округом ЗС РФ. Зокрема, залучалася армійська штурмова авіація, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ "Смерч", - додається у пості.

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Також Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в м. Балаклія, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців.

Окрім цього, повідомляється, що за ведення агресивної війни проти України Кремль нагородив понад 1 тис. рашистів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського.

А сам він отримав підвищення у військовому званні й був переведений для подальшої служби на територію РФ, де наразі переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Йому загрожує до 15 років тюрми.