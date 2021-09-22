Комітет Палати представників США підтримав надання Україні $300 млн військової допомоги

Про це повідомляє Голос Америки.

Серед поправок - нові санкції проти Північного потоку-2, використання титану з України, нові антиросійські санкції.

Законопроект також передбачає надання $300 млн доларів безпекової допомоги Україні, а також пропонує збільшити присутність військ у Польщі, Румунії та країнах Балтії.



Також є поправка, що вимагає від очільників Пентагону та Держдепу подати звіт про переваги від запуску газопроводу для Росії та про ризики від діяльності "Північного потоку-2" для України, Європи та НАТО.



Одна із поправок пропонує посилити співпрацю з титановою індустрією України замість використання ресурсів з Китаю та Росії. На думку законодавців, це має бути стратегічним пріоритетом відносин України та США.

Комітет з правил схвалив декілька поправок щодо Росії. Одна з них пропонує заборонити американським громадянам торгувати російськими державними облігаціями на первинному та вторинному ринках.

Інша поправка, передбачають персональні санкції проти 35 російських високопосадовців, бізнесменів та медійних осіб.

У цей список включили прем’єр-міністра Росії Михаїла Мішустіна, прессекретаря Володимира Путіна Дмитрія Пєскова, олігархів Романа Абрамовича та Олега Дерипаску, очільника “Газпрому” Олексія Міллера та голову “Роснєфті” Ігоря Сєчіна, пропагандистів Володимира Соловйова, Констянтина Ернста, Маргариту Симонян,

