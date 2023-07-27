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Компанія Ferrexpo впроваджує у виробничий процес ініціативи із власного Банку ідей

27 липня, 2023 четвер
13:25
Ferrexpo

Понад 1100 співробітників залізорудної компанії Ferrexpo подали пропозиції із вдоконалення різних напрямів роботи до проєкту "Банк ідей". Найактивніше пропонують ідеї працівники Полтавського ГЗК

У 2017 році у компанії започаткували проєкт "Банк ідей", що заохочує співробітників шукати нові шляхи для подальшого покращення в різних сферах бізнесу Ferrexpo, використовуючи власний досвід. Він відкритий для всіх працівників виробничих підприємств групи. За час існування проєкту узяли на реалізацію понад 700 ідей, впроваджено більш ніж 500 із них. Найбільша кількість обраних пропозицій (246) – стосувалася виробництва, 200 – ремонтів, майже сотня – покращення умов праці.

Компанія щороку проводить конкурси з актуальних напрямків, які потребують того чи іншого рішення, а найкращі ідеї та авторів відзначають призами.

Найактивнішими у поданні пропозицій, зауважують у компанії, є працівники Полтавського ГЗК. 

"Вдосконалення виробничих процесів – тема, що завжди турбує небайдужих працівників, які звикли не просто відпрацювати робочу зміну згідно з посадовою інструкцією, а живуть всіма процесами, що відбуваються на підприємстві. Кваліфіковані співробітники, які добре розуміють виробничий процес зсередини, самі розуміють, які зміни необхідні, щоб полегшити роботу колег, подовжити міжремонтний період, підвищити ефективність обладнання. Такі зміни мотивують інших долучатись до процесу постійних покращень на благо підприємства, щоб зрештою отримувати задоволення та матеріальне заохочення від успішного впровадження своєї ідеї, а також схвалення з боку керівництва й колег", – зауважує Сергій Бивалін, начальник служби з інвестицій та розвитку ПрАТ "Полтавський ГЗК".

За підсумками минулого року до "Банку ідей" надійшло понад 100 ідей, близько 30 із них стали проєктами різних рівнів. Проте, це найнижчий показник за весь час існування ініціативи, що спричинено вторгненням росії та частковими зупинками виробничого процесу. Наприклад, у 2021-му "Банк ідей" став платформою для понад 400 пропозицій. Рекордним виявився 2019 рік – їх було подано майже 500.

Ініціативи працівників здебільшого стосуються покращень, які можна втілити, не залучаючи значних інвестицій або взагалі без них, внаслідок налагодження певних операційних процесів або використання раніше вживаних деталей, які є в наявності на складах. З початку повномасштабного вторгнення росії дещо змінилася і спрямованість пропозицій: ідеї поки зосереджені на тому, що легше впровадити у поточних умовах. Наразі побільшало енергоощадних ініціатив.

Відкриті інновації

Стратегія компанії також передбачає роботу з зовнішніми ідеями: Ferrexpo обрала курс "відкритих інновацій", яким нині послуговуються тисячі лідерів бізнесу по усьому світу. Такий підхід має на меті вивчення трендів не тільки у власній галузі, але і в інших секторах, взаємодію з університетами та науковою спільнотою для вирішення виробничих завдань. Пріоритетними напрямами для групи є наукові дослідження та апробація найкращих доступних технологій для розробки ефективної кліматичної стратегії, включаючи тестування технологій відновлювальних джерел енергії. Компанія також щорічно фінансує виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (R&D).

Попри війну у планах групи – запуск сайту Ferrexpo | Innovation – "єдиного вікна" інновацій, що будуть доступні науковим, дослідницьким, конструкторським організаціям тощо. На цій платформі можна буде знайти актуальні бізнес-задачі, запропонувати свої проєкти або рішення, які можуть допомогти компанії.

Ferrexpo – один із найбільших інвесторів в українську економіку із середньою часткою 2,5% в загальному показнику капітальних інвестицій промисловості. З моменту первинного розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі у 2007 році компанія інвестувала в українські активи понад $3,3 млрд.

Економіка
Полтавщина
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