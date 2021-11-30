Компанія Tolexis Trading Limited оскаржить рішення суду щодо розірвання договору про створення ТОВ "ЗТМК"

Компанія Tolexis Trading Limited оскаржить рішення Центрального апеляційного господарського суду (справа №910/1245/17 від 30 листопада 2021 року) про розірвання договору про створення ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" між Фондом держмайна України та інвестором ЗТМК – кіпрською компанією, а також повернення державі цілісного майнового комплексу.

Рішення є необґрунтованим і політично мотивованим, воно прийняте з цілою низкою процесуальних порушень.

"Ми обов'язково оскаржуватимемо це рішення у Верховному Суді", – заявив адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинський. "Прискорене ухвалення рішення та ціла низка процесуальних порушень, які ми побачили, дають нам підстави говорити про політичний тиск на суд. Компанії Tolexis Trading Limited не було надано можливості подати свої інтереси в суді, суд пройшов без представника Tolexis. Також слід зазначити, що Колегія суддів змінювалася декілька разів без видимих ​​на те причин"- каже адвокат.

Позиція Tolexis Trading Limited у цій справі незмінна: розрив установчого договору про створення ТОВ "ЗТМК" та передача ЦВК підприємства державі є незаконним. Інвестор повністю виконав усі зобов'язання в рамках договору та проінвестував у ЗТМК 110 млн долларів США.

"Це частина рейдерського плану щодо «віджиму» підприємства y іноземного інвестора під конкретного покупця. Такі дії держави повністю відіб’ють будь-яке бажання у іноземних інвесторів брати участь у приватизації", – додав адвокат.

Нагадаємо, 18 червня Радбез запровадив санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

24 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

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