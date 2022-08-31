Коноплянка забив дебютний гол за польську "Краковію"
Ввечері, 31 серпня, у матчі Кубку Польщі українець Євген Коноплянка вперше відзначився за "Краковію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/32 фіналу Кубка Польщі з футболу "Краковія" зустрічалась з "ЛКС Лагув". Зустріч закінчилась перемогою команди з Кракова з рахунком 3:1.
Українець Євген Коноплянка забив останній гол у зустрічі. Вінгер відзначився на 94-й хвилині, а з'явився на полі у другому таймі.
В цьому сезоні 32-річний футболіст до цього виходив на поле у 2 матчах чемпіонату Польщі.
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