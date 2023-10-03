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"Координує, а не дає накази": очільник МВС Клименко заявив про відсутність впливу Татарова на відомство

3 жовтня, 2023 вiвторок
06:12
Суспільство Олег Татаров

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров не втручається у роботу МВС

Про це він сказав у інтерв'ю УП.

Клименко відповів на питання про вплив Татарова на правоохоронну систему в Україні.

"Можу описати його вплив на Міністерство внутрішніх справ. Впливу немає. Жодна посадова особа в МВС не призначена на прохання Татарова. Олег Юрійович навіть не звертався ніколи з цього питання", - сказав міністр.

Він назвав нісенітницею те, що заступник голови ОПУ має вплив на голову Нацполіції Івана Вигівського.

"Повна нісенітниця. Іван Вигівський знаходився на посаді начальника слідчого управління в Миколаївській області. І це було одне з перших моїх призначень. Коли я став головою Національної поліції, Івана Михайловича призначили на посаду начальника ГУНП в Полтавській області.  Після Полтавської області я призначав його, це вже при Денисі Монастирському, на посаду начальника ГУНП в Києві.  І я його рекомендував призначити на посаду голови Національної поліції", - додав Клименко.

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Міністр сказав, що Татаров по функціоналу координує роботу правоохоронців.

"Наголошу: координує, а не дає накази. Він не вмішується в роботу органу. Координує в чому? Наприклад, є спільне завдання по воєнкомам, керівникам ТЦК. У такому випадку Служба безпеки, МВС, Державне бюро розслідувань мають розібратися та обмінюватися інформацією – в питанні комунікації і задіяний заступник голови ОПУ. .Тому що, наприклад, слідство може бути в поліції, а оперативне супроводження – в Служби безпеки України. Ми розподіляємо наші обов'язки для того, щоб вся Україна була охоплена цією роботою", - розповів він.

На питання, звідки в представника ОПУ такі повноваження, Клименко сказав: "Офіс президента нині взяв на себе левову частку координації того, що відбувається в країні. Чому? Тому що забезпечення зброєю, технікою і боєприпасами – вкрай складна річ, повірте. У воєнному стані має бути координація. І це абсолютно нормально, адже вся вертикаль влади повинна працювати, як єдиний організм".

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Він навів як приклад ситуацію з терактом РФ на Каховській ГЕС. де міністр був керівником робіт з ліквідації катастрофи.

"Кожного дня на місці: керівник військової адміністрації, я як керівник ліквідації, керівник штабу, начальник Державної служби з надзвичайних ситуацій і всі інші служби.  Для того, щоб зібрати мул або підключити щось, необхідна допомога центрального органа влади. Тому ми підключаємося до прем'єр-міністра, який дає розпорядження на рівні міністерств.  З іншого боку заступник керівника Офісу координує загалом роботу по регіонах.  Тобто я міг подзвонити, наприклад, заступнику керівника Офісу Олексію Кулебі й сказати, що мені треба з таких-то областей така-то техніка. І він уже цим займався. Тобто є спільна біда і є спільна задача", - підсумував міністр.

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