Роблю це років 15 останніх.

Так ось, останні принаймні 8 років, корупція в дискурсі пересічної людини — головне Зло України.

Зло з великої літери.

Але абсолютно недиференційоване. Люди переживають її емоційно, як щось погане, що підла влада робить з простою людиною.

А ще це зовнішній конструкт, бо коли питаєш людей, як конкретно на ваше життя впливає на прояви корупції в державі, дуже часто сказати особливо ніхто не може, якщо це не власник бізнесу.

Ті можуть.

Таке відчуття, що людей навчили слову для поганого, а зрозуміти що це саме "погане", вирізнити його — не навчили.

Всі життєві негаразди зливаються туди.

Корупція — для українців якась базова онтологічна метафора, за Лакофом, як "вниз"- погано, а "вгору" - добре.

Пустий концепт з сильним емоційним навантаженням.

Корупція в Україні є і немало. Але її суб'єктивний проблемний статус вищий за реальну проблему, він тотальний.

А тотальне неможливо ефективно бороти.

Сприйняття "корупції" та її проблемного статусу і розуміння "корупція" - стежки, що розходяться.

Тому антикор-дикурс — індульгенція.

Тому зовнішнє сприйняття України як корумпованої та реальний стан з корупцією — різні речі.

"Ми надто переоцінили проблему корупції в Україні", - казав нам Фукуяма в інтерв'ю за результатами першого року великої війни.

Так, бо українці навчані казати, що корупція — велике Зло, яке саме — хз, але Зло.

Джерело

Про авторку: Ольга Духнич, соціальний психолог

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