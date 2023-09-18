Корупція - головне Зло в Україні, але яке - невідомо
Я також людина, яка періодично проводить фокус-групи та глибинні інтерв'ю
Роблю це років 15 останніх.
Так ось, останні принаймні 8 років, корупція в дискурсі пересічної людини — головне Зло України.
Зло з великої літери.
Але абсолютно недиференційоване. Люди переживають її емоційно, як щось погане, що підла влада робить з простою людиною.
А ще це зовнішній конструкт, бо коли питаєш людей, як конкретно на ваше життя впливає на прояви корупції в державі, дуже часто сказати особливо ніхто не може, якщо це не власник бізнесу.
Ті можуть.
Таке відчуття, що людей навчили слову для поганого, а зрозуміти що це саме "погане", вирізнити його — не навчили.
Всі життєві негаразди зливаються туди.
Корупція — для українців якась базова онтологічна метафора, за Лакофом, як "вниз"- погано, а "вгору" - добре.
Пустий концепт з сильним емоційним навантаженням.
Корупція в Україні є і немало. Але її суб'єктивний проблемний статус вищий за реальну проблему, він тотальний.
А тотальне неможливо ефективно бороти.
Сприйняття "корупції" та її проблемного статусу і розуміння "корупція" - стежки, що розходяться.
Тому антикор-дикурс — індульгенція.
Тому зовнішнє сприйняття України як корумпованої та реальний стан з корупцією — різні речі.
"Ми надто переоцінили проблему корупції в Україні", - казав нам Фукуяма в інтерв'ю за результатами першого року великої війни.
Так, бо українці навчані казати, що корупція — велике Зло, яке саме — хз, але Зло.
Про авторку: Ольга Духнич, соціальний психолог
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