Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Корупція - головне Зло в Україні, але яке - невідомо
OPINION

Корупція - головне Зло в Україні, але яке - невідомо

Ольга Духнич
18 вересня, 2023 понедiлок
18:03
Погляд Ольга Духнич

Я також людина, яка періодично проводить фокус-групи та глибинні інтерв'ю

Роблю це років 15 останніх.

Так ось, останні принаймні 8 років, корупція в дискурсі пересічної людини — головне Зло України.

Зло з великої літери.

Але абсолютно недиференційоване. Люди переживають її емоційно, як щось погане, що підла влада робить з простою людиною.

А ще це зовнішній конструкт, бо коли питаєш людей, як конкретно на ваше життя впливає на прояви корупції в державі, дуже часто сказати особливо ніхто не може, якщо це не власник бізнесу.

Ті можуть.

Таке відчуття, що людей навчили слову для поганого, а зрозуміти що це саме "погане", вирізнити його — не навчили.

Всі життєві негаразди зливаються туди.

Корупція — для українців якась базова онтологічна метафора, за Лакофом, як "вниз"- погано, а "вгору" - добре.

Пустий концепт з сильним емоційним навантаженням.

Корупція в Україні є і немало. Але її суб'єктивний проблемний статус вищий за реальну проблему, він тотальний.

А тотальне неможливо ефективно бороти.

Сприйняття "корупції" та її проблемного статусу і розуміння "корупція" - стежки, що розходяться.

Тому антикор-дикурс — індульгенція.

Тому зовнішнє сприйняття України як корумпованої та реальний стан з корупцією — різні речі.

"Ми надто переоцінили проблему корупції в Україні", - казав нам Фукуяма в інтерв'ю за результатами першого року великої війни.

Так, бо українці навчані казати, що корупція — велике Зло, яке саме — хз, але Зло.

Джерело

Про авторку: Ольга Духнич, соціальний психолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
життя
корупція в Україні
Читайте також:
Кирило Буданов
18 вересня, 2023 понедiлок
Ми не закінчимо війну парадом перемоги в Москві, але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві, - Буданов
окупанти крим
17 вересня, 2023 неділя
Втрати росіян на Східному напрямку часом перевищують наші у 7-8 разів, - капітан Євлаш
Реджеп Ердоган та Путін
16 вересня, 2023 субота
Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.41
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 вересня
19:22
Лиман деокупація
Розкидав саморізи для сповільнення ЗСУ біля Лимана: колаборанта засудили до 15 років
19:20
Нікополь
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та важкою артилерією
19:12
Оновлено
зерно, пшениця, комбайн
Польща, Угорщина та Словаччина вийдуть із "зернової" платформи через позов України проти заборони експорту, - ЗМІ
18:39
Огляд
Рамштайн 3
Перший тест для Умєрова. Пояснюємо, що очікувати від "Рамштайн-15"
18:32
Болгарські виробники виступають проти зняття заборони на експорт українського зерна
У Болгарії фермери блокують дороги через скасування ембарго на експорт зерна з України
18:31
ChatGPT
У Великій Британії суддя зізнався, що ChatGPT писав постанови замість нього
18:14
Мирослав Чех
"Епопея" із експортом українсього зерна набирає обертів, але, схоже, стає зрозуміло, у чому її корінь, - Мирослав Чех
18:11
У районі Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони ворога, тривають бої, - Сирський
18:08
на фото Софія Андрухович
Роман "Амадока" Софії Андрухович став лавреатом українсько-єврейської премії "Зустріч"
18:00
На фото: потяги
Укрзалізниця повідомляє про можливі затримки потягів в Угорщині до 26 жовтня
17:59
Євгеній Нотевський
Українець здобув 5 вищих освіт у 24 роки, встановивши рекорд країни
17:48
Ексклюзив
окупанти в Криму
У Токмаку почалась евакуація російських спецслужб, - депутат Запорізької облради
17:39
Румунія, прапор Румунії
Прем'єр Румунії пообіцяв продовжити заборону на ввезення зерна з України в разі подання запиту українською стороною
17:33
Окупанти
Стріляв по цивільних та обікрав базу відпочинку: командира окупаційного підрозділу засудили на 12 років
17:08
Іран
США та Іран розпочали обмін полоненими за посередництва Катару
17:06
Окупанти обстріляли передмістя Торецька та Авдїівку: загинули дві людини, ще одна дістала поранення
16:47
Ексклюзив
Вірмено-азербайджанський кордон
Голова Європейської партії Вірменії Хзмалян пояснив, для чого РФ розпалює війну між Баку та Єреваном
16:45
вибори в Україні
КВУ, ОПОРА, ЧЕСНО: 100 громадських організацій виступили проти виборів під час війни
16:44
Кремль москва
Окупанти почали возити школярів із ТОТ до Москви і Петербурга для промивання мізків, - Центр нацспротиву
16:29
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" представлятиме Україну на Оскарі
16:26
ЧВК «Вагнер»
У Білорусі залишилося менше тисячі вагнерівців, - ЦНС
16:01
OPINION
Сергій Таран
Росію викидають з Кавказу
15:56
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще двох дітей
15:27
Росіяни заявили про вибух біля окупаційної адміністрації Донецька
15:25
Ексклюзив
карта Бахмут
У ЗСУ пояснили, як розгортатимуться події після звільнення Кліщіївки
15:24
Ексклюзив
Гвардійське
Ворогу немає спокою в Криму, півострів перебуває під прицілом ЗСУ, - майор запасу НГУ
15:23
китай
ЄС ризикує потрапити в залежність від батарей з Китаю, як це раніше було з енергоносіями з РФ, - Reuters
15:03
"Суперсила": документальний фільм Шона Пенна про війну в Україні виходить в американський прокат
14:50
Морський порт Одеси
Судно, яке понад півтора року було заблокованим у порту Одеси, вийшло новим тимчасовим коридором
14:46
Ілон Маск
"Так багато смертей за такий мізер": Ілон Маск прокоментував український контрнаступ
14:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:36
Рамзан Кадиров
У Кремлі заявили, що не мають інформації про стан здоров'я Кадирова
14:34
Оновлено
У розвідці підтвердили, що мер Херсона Колихаєв перебуває у російському полоні
14:27
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Політична провокація": МЗС Китаю відреагувало на слова очільниці МЗС Німеччини, яка назвала Сі Цзіньпіна диктатором
14:25
винищувач F-35
У США розшукують винищувач F-35, який зник після аварії: пілот катапультувався
14:20
Нестор Шуфрич
Шуфрича звільнять із посади голови комітету ВР з питань свободи слова, – нардепка Кравчук
14:10
Нідерланди
У Нідерландах заарештували чиновника міноборони, який експортував до РФ запчастини для літаків через треті країни
14:04
OPINION
Олег Манчура
Тепер торгують людьми
13:53
На фото: шахісти-дошкільнята
Київ прийняв перший в історії Всеукраїнський шаховий фестиваль для дошкільнят
13:43
Оновлено
Міністерство оборони України
Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони і держсекретаря міністерства
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV