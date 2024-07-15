Нічні перекуси без зайвих калорій: здорові та смачні варіанти

Навіть після ситної вечері, відчуття голоду може знову нагадати про себе, особливо перед сном. Але що робити, якщо ви дбаєте про свою фігуру та намагаєтеся уникати зайвих калорій? Відмова від їжі не завжди є кращим рішенням, оскільки це може призвести до порушення сну та неприємних відчуттів. На щастя, існує декілька безпечних варіантів нічних перекусів, які не принесуть шкоди вашій фігурі. У цій статті ми розглянемо найкращі варіанти здорових та низькокалорійних перекусів, які допоможуть вам втамувати голод та зберегти стрункість.

Що таке нічні перекуси?

Нічні перекуси — це вживання їжі та напоїв пізно ввечері або вночі, зазвичай після основного прийому їжі (вечері). Вони можуть бути спричинені різними факторами та включати як здорові, так і менш корисні варіанти їжі.

Причини нічних перекусів:

Фізіологічна потреба. Іноді організм потребує додаткової енергії для підтримки рівня цукру в крові або задоволення метаболічних потреб, особливо якщо день був активним.

Емоційний стан. Стрес, тривога або нудьга можуть спонукати до пошуку їжі як засобу заспокоєння або розваги.

Регулярні пізні вечері або перекуси можуть стати звичкою, яку важко перебороти.

Неправильний режим харчування. Пропуск прийомів їжі протягом дня або недостатня кількість поживних речовин може призвести до відчуття голоду перед сном.

Нічні перекуси — це звична практика для багатьох людей, але їхній вплив на здоров'я залежить від того, які продукти ви обираєте. Здоровий підхід до вибору таких перекусів може допомогти вам зберегти вагу під контролем і покращити загальне самопочуття.

Що не варто вживати на ніч?

Уникайте продуктів, що містять кофеїн, алкоголь, жирну, гостру та солодку їжу, а також газовані напої та цитрусові. Натомість обирайте легкі, здорові перекуси, які сприяють спокійному сну та не завдають шкоди вашому здоров'ю.

У матеріалі Eating Well дієтологиня Келсі Кунік пояснила: "Вибираючи закуски з високим вмістом поживних речовин і пам'ятаючи про свою ситість і задоволення під час їжі, ви зможете комфортно спати ситим і задоволеним, не переїдаючи".

Корисні перекуси на ніч

Правильний вибір продуктів перед сном може значно покращити якість вашого сну, загальне самопочуття та, звісно, втамувати голод. Докторка медичних наук та велнес-тренерка Сільвія Гонсан-Боллі поділилась декількома здоровими перекусами, які можна спокійно вживати ввечері.

Білкові продукти

Високобілкові продукти є ідеальним вибором для нічного перекусу, оскільки вони забезпечують тривале відчуття ситості, сприяють відновленню м'язів та підтримують стабільний рівень цукру в крові.

Так, вибираючи грецький йогурт, як нічний перекус, ви дуже швидко поповните свій організм протеїнами та мікроелементами, але калорійність буде досить низькою. Грецький йогурт багатий на білок, який допомагає відчувати ситість. Додавання свіжих або заморожених ягід надасть цій страві солодкого смаку та наситить додатковими антиоксидантами без зайвих калорій.

Крім того, ви можете обрати ще один популярний молочний продукт – сир. Він містить казеїн, білок, який повільно засвоюється організмом і допомагає зберегти відчуття ситості протягом тривалого часу. Обирайте нежирні або знежирені варіанти, щоб уникнути зайвих калорій.

Також, не варто забувати про яйця, адже вони містять високоякісний білок. Одне варене яйце – чудовий варіант для тих, хто хоче швидко і легко втамувати голод перед сном без шкоди фігурі.

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Горіхи

Горіхи часто недооцінюють, але дарма. Так, наприклад, мигдаль містить багато білку, здорові жири, клітковину, багатий вітамінами, мікро- та макроелементами. Він містить 61% денної норми вітаміну Е та 44% вітаміну В2, марганцю. Ви можете обрати ті горіхи, які вам до вподоби, але міксувати різні варіанти.

Однак, важливо вживати ці продукти в помірній кількості, оскільки вони мають високу калорійність. Оптимальна порція – приблизно 20-30 грамів на день.

Овочі та хумус

Насити організм можна також за допомогою клітковини та води, які мають невисоку калорійність, але хорошу поживність. У першу чергу це стосується овочів.

Свіжі овочі, такі як морква, огірки та селера, є низькокалорійними і багатими на клітковину.

Хумус насичує страву білком та корисними жирами, що робить цей перекус ідеальним для пізнього вечора.

Попкорн без додавання олії

Так, улюблена для мільйонів людей у світі закуска, яку вживають під час перегляду фільмів, теж може стати хорошою альтернативою для вечірнього перекусу. Попкорн містить клітковину і досить низькокалорійний, що робить його корисним варіантом для нічного перекусу.

Головне – це приготувати його самостійно без додавання масла або олії. Для підсилення смаку використовуйте різні спеції, трави або часник.

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Фрукти та ягоди

Якщо ви хочете поласувати чимось солоденьким на ніч, краще відкласти в сторону печиво та цукерки. Фрукти та ягоди є чудовим варіантом для нічного перекусу, оскільки вони містять вітаміни, мінерали та клітковину.

Важливо пам'ятати про розмір порцій, адже фрукти містять природні цукри, тому їх надмірне споживання може призвести до споживання зайвих калорій. Невелика порція фруктів перед сном - чудовий спосіб наситити організм корисними речовинами і залишитися в формі.

Ягоди, як правило, містять менше калорій, ніж більшість фруктів, тому цей факт зацікавить тих, хто прискіпливо рахує калорійність добового раціону. Крім того, більшість ягід мають низький глікемічний індекс, тобто вони не викликають різких підвищень рівня цукру в крові. Це особливо важливо для вечірніх перекусів, оскільки стабільний рівень глюкози сприяє кращому сну.

Якщо ви відчуваєте, що просто фруктів вам замало, можете додати трохи арахісового масла або пасти. Це зробить перекус більш поживним та калорійним.

Вівсяна каша

Вівсянка – це відмінний варіант для вечірнього перекусу, особливо якщо приготувати її з корисними добавками. Ця каша містить розчинну клітковину, яка сприяє довготривалому відчуттю ситості і допомагає травленню. Завдяки низькому глікемічному індексу, вона не викликає різких коливань рівня цукру в крові та легко засвоюється, що особливо важливо перед сном.

Вівсянку можна швидко приготувати, додавши різні корисні інгредієнти для покращення смаку і поживної цінності, наприклад: ягоди, горіхи, фрукти чи спеції.

Вибір правильних нічних перекусів може допомогти вам уникнути зайвих калорій і зберегти вагу під контролем. Прості та корисні варіанти зможуть втамувати голод без шкоди для вашого здоров'я.