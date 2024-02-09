Один із найбрудніших предметів на кухні: як часто варто міняти кухонну губку

Кухонна губка – незамінний помічник, вона допомагає нам мити посуд та прибирати. Якщо ви думали, що вода та мийний засіб автоматично очищають губку, тоді ви помиляєтесь. Насправді, губка стає місцем для розмноження бактерій, а з часом вона може стати джерелом забруднення. Тому важливо регулярно змінювати губку, щоб забезпечити безпеку та гігієну в кухні.

Як часто варто змінювати губку для посуду?

Вода є сприятливим середовищем для розвитку бактерій, тому не дивно, що саме в губках для миття посуду вони можуть дуже швидко розмножуватися. Згідно з дослідженням 2017 року, яке проводили німецькі вчені, на 14 використаних губках вони виявили близько 54 мільярдів бактерій на кубічний сантиметр. Хорошою новиною стало те, що більшість бактерій виявилися безпечними, але деякі види, такі як сальмонела та кишкова паличка, можуть призвести до серйозних отруєнь та захворювань.

Тож для того, щоб попередити такі негативні наслідки та вберегти своє здоров'я, слід регулярно її замінювати. Вчені зазначають, що це варто робити не рідше одного разу на тиждень. Експерти з чистоти додають, що тривалість використання багаторазової губки також залежить від частоти використання та методів її очищення. Якщо ви рідко користуєтесь губкою та правильно її дезінфікуєте, тоді термін використання може бути збільшено до двох тижнів.

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Які ознаки вказують на те, що губку вже варто замінити?

Існує низка ознак за яким можна ідентифікувати, що багаторазову губку вже варто замінити, навіть якщо вона прослужила декілька днів.

Неприємний запах

Якщо губка має неприємний запах, це може бути ознакою активного розвитку бактерій та плісняви в ній.

Сильний кислий запах є ідентифікатором забрудненням, адже не завжди можна судити про накопичення бруду, лише опираючись на зовнішній вигляд. Тому, якщо відчувайте такий запах, краще негайно викинути губку та замінити новою. Це допоможе зберегти свіжість на вашій кухні та уникнути передачі бактерій.

Знебарвлення, забруднення або пошкодження

Якщо губка стала погано вимиватися та на ній залишаються плями або залишки їжі, це може бути ознакою того, що вона потребує заміни. Зазвичай візуально дуже легко зрозуміти, що губка непридатна для подальшого використання.

Пошкодження та зношеність – це ще одна ознака того, що варто розпрощатися з губкою. Якщо ви дуже педантичні та прикладаєте багато сили під час миття, губка дуже швидко може потріскатися або почати розпадатися. Це свідчить про те, що вона вже вичерпала свій ресурс і потребує заміни.

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Втрата еластичності

Якщо губка втратила свою форму або еластичність, стала плоскою та стиснутою, вона вже не може ефективно виконувати свої функції.

Загалом, якщо ви подумаєте та не зможете згадати, коли ви замінювали губку востаннє, найімовірніше, цей час настав. Пам'ятайте, що безпека ваших гостей та сім'ї завжди повинна бути на першому місці.

Як зробити так, щоб багаторазова губка прослужила довше?

Існує декілька способів, які допоможуть продовжити термін служби багаторазової кухонної губки:

Добре просушуйте. Після використання залишайте губку в добре вентильованому приміщенні, щоб вона швидше висохла. Вологість сприяє розмноженню бактерій, тому важливо уникати зберігання губки у затемнених місцях.

Після кожного використання губку слід добре промити під проточною водою, щоб видалити залишки їжі та миючого засобу.

Регулярно дезінфікуйте губку, зануривши її у спеціальний розчин для дезінфекції або у відсік для столових приборів у посудомийній машині. Крім того, ви можете скористатися мікрохвильовою пічкою - прогрійте вимочену в мильній воді губку в мікрохвильовій печі протягом кількох хвилин, щоб вбити бактерії (не робіть це з сухою губкою, інакше вона може загорітися).

Придбайте спеціальний тримач для губок, щоб вона не залишалась на дні раковини та краще просушувалась.

Використовуйте різні губки для різних завдань, це не лише підвищує ефективність при чищенні, але забезпечує більш якісний результат. Так, наприклад, не варто використовувати одну і ту саму губку для миття посуду та для натирання кухонного столу.

Крім того, звертайте увагу на матеріал, з якого виготовлена губка, адже цей фактор впливає на її термін служби. Найбільш поширені губки зі спіненого поліуретану зазвичай швидше зношуються, порівняно з силіконовими аналогами. Сьогодні виробники пропонують широкий вибір форм, кольорів та матеріалів губок, тому ви точно зможете обрати найкращий варіант.