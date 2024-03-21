Сумісність городини: що краще посадити поряд з картоплею

Здебільшого картоплю висаджують рядами, залишаючи певний простір. Ця практика дозволяє городині розвиватися належним чином, отримувати достатню кількість світла, води та поживних речовин. Ба більше, правильне використання міжрядь та висадження картоплі дозволяє викорінити бур'яни та забезпечити належну вентиляцію рослин.

"Сусідство" рослин також грає важливу роль у врожайності та захисті бульби від хвороб та шкідників. Деякі культури можуть мати позитивний вплив на ріст та імунітет картоплі, забезпечуючи захист від шкідників або конкуруючи зі шкідливими бур'янами.

Однак, важливо пам'ятати, що не всі рослини є взаємовигідними для "сусідства" з картоплею. Деякі культури можуть конкурувати за ресурси або бути переносниками хвороб та шкідників, що може негативно позначитися на врожайності картоплі. Тому важливо обирати правильні культури, які будуть рости поряд.

Як і коли садити картоплю у 2024 році?

Саджання картоплі зазвичай відбувається весною, коли ґрунт вже достатньо прогрівся, але ще не дуже сухий. Ідеальний час для висадки цієї рослини залежить від кліматичних умов регіону, але загалом більшість аграріїв та фермерів користуються правилом, що ґрунт має бути прогрітий до +7°C. Якщо температура буде опускатися нижче, тоді культура просто замерзне та не дасть врожаю. Тому багато експертів попереджають, що бульбу не варто висаджувати в березні, оскільки є висока ймовірність заморозків.

Можна також орієнтуватися на період, коли розпускається листя берези. Зазвичай це може бути друга половина квітня або початок травня. Якщо у вас посадкова картопля більш пізніх сортів, тоді її можна висаджувати навіть пізніше, приблизно з середини травня.

Оберіть сорт картоплі відповідно до ваших потреб та смаку. Ранні сорти призначені для споживання відразу після збирання, вони не зможуть довго зберігатись. Середньостиглі та пізні – можна куштувати одразу після збору врожаю або складати в льоху, що робить їх ідеальними для зберігання протягом всієї зими.

Виберіть сонячне місце для грядок із добре дренованим ґрунтом та розробіть їх, видаливши бур'яни та перевернувши землю. Забезпечте відстань між рядками приблизно 60-70 сантиметрів, щоб рослини мали достатньо місця для росту.

Перед саджанням перевірте картоплю на наявність підгнилих або пошкоджених бульб. Також, на городині мають бути заростки, що свідчать про її готовність до висадки в ґрунт. Забезпечте відстань між рядками приблизно 60-70 сантиметрів, щоб рослини мали достатньо місця для росту. Завершіть підготовку, розмістивши бульби у лунках глибиною приблизно 10-15 сантиметрів. Закопайте лунки, залишаючи відстань приблизно 30 сантиметрів між кожним майбутнім кущем.

Після висадки регулярно поливайте рослини (особливо в період цвітіння), доглядайте за ними, видаляючи бур'яни та захищаючи від шкідників. Оберіть методи догляду, які відповідають вашим потребам та можливостям.

Фото: Freepik

Що краще посадити між рядами картоплі?

При виборі рослин для сусідства з картоплею важливо обирати ті, які будуть взаємовигідними партнерами і не будуть конкурувати за ресурси. Існує кілька варіантів рослин, які можна успішно висаджувати між рядами картоплі.

Бобові рослини

Більшість рослин із сімейства бобових є ідеальними компаньйонами для картоплі через їхню здатність збагачувати ґрунт азотом та "відлякувати" шкідливих комах. Кущова квасоля, зокрема, є відмінним вибором для висадки в міжряддях картоплі, оскільки вона не тільки забезпечить потрібну кількість азоту, збагатить ґрунт киснем, але й не конкуруватиме за простір з нею.

Якщо ви вирішите висаджувати поряд з картоплею горох або стручкову квасолю, тоді пам'ятайте, що не варто обробляти кущі бульби, оскільки це може негативно вплинути на бобові культури.

Фото: Getty Images

Листова зелень

Листова зелень, наприклад, шпинат, салат або рукола стануть чудовими "сусідами" картоплі через їхні короткі корені, високу врожайність та здатність забезпечувати захист від бур'янів, зберігати вологу в ґрунті та покращувати структуру ґрунту.

Крім того, ці рослини не будуть змагатися за простір із бульбою. Також деякі експерти вважають, що зелень має здатність "відлякувати" колорадського жука. Особливо це стосується трав, що мають сильний аромат: м'ята або базилік.

Капустяні та деякі коренеплідні овочі

Картопля може успішно рости поруч з капустою, редькою та іншими коренеплідними овочевими культурами за умови, що відведений простір між ними достатньо широкий для забезпечення кожної рослини необхідною кількістю світла та ресурсів.

Капуста може бути хорошим "сусідом" для картоплі, особливо якщо в міжряддях забезпечено достатній простір для обох культур. Вона зазвичай не конкурує з картоплею за ресурси, а її присутність може навіть допомогти захистити картоплю від деяких шкідників.

Редька також може успішно зростати в міжряддях картоплі, особливо, якщо вона буде прибрана до того, як картопля почне активно формувати бадилля. Її швидкий розвиток і ранній врожай дозволяють використовувати простір ефективно.

Гірчицю в міжряддях картоплі висаджують в ролі сидерату, щоб збагатити ґрунт додатковими поживними речовинами, знезаразити його та покращити структуру.

Морква, цибуля та буряк – теж чудові компаньйони для картоплі. Ці овочі зазвичай зростають на такому рівні, що їх плоди не конкурують з кореневою системою картоплі. Крім того, цибуля та часник виділяють в ґрунт фітонциди, що допомагають оберігати бульбу від різних шкідників та навіть хвороб, наприклад, фітофторозу.

Фото: Rural Sprout

Кукурудза

Кукурудза є корисним компаньйоном для картоплі, оскільки її присутність може покращити смак та якість картоплі, а також допомогти зменшити ризик поширення хвороб. Однак, важливо враховувати, що кукурудза може створювати густу тінь, яка негативно вплине на розвиток картоплі, особливо під час формування бульб. Тому вирощування кукурудзи поруч з картоплею рекомендується лише у випадку, якщо міжряддя досить широкі, щоб забезпечити достатнє освітлення для обох культур.

Які рослини не варто садити між рядами картоплі?

Існують деякі рослини, які не рекомендується садити між рядами картоплі, оскільки вони можуть конкурувати з нею за ресурси, впливати на її розвиток або збільшувати ризик поширення хвороб та шкідників.

Картопля належить до сімейства пасльонових. Оскільки у рослин цього сімейства часто спільні шкідники та хвороби, важливо уникати висадки картоплі поруч з іншими представниками цього сімейства. Серед таких рослин: баклажани, помідори, солодкий та гострий перець.

Фото: Experience Life

Саджання картоплі поруч з іншими пасльоновими може збільшити ризик зараження хворобами, такими як фітофтороз, а також поширення шкідників, наприклад, картопляного довгоносика. Тому, для збереження врожайності вашої картоплі, важливо дотримуватися відстані між цими рослинами.

Не варто саджати поруч з бульбою полуницю та ожину через високу конкуренцію та можливість розповсюдження хвороб, наприклад, сірої гнилі. Теж саме стосується кабачків та огірків, вони можуть передати фітофтороз картоплі. Крім того, вони можуть сильно розростатись, забрати весь простір у міжряддях та заплітати картоплю.

Крім того, не вирощуйте культури з глибоким кореневищем та ті, що сильно виснажують ґрунт, наприклад, соняшник. Адже вони можуть перешкоджати розвитку кореневої системи картоплі, яка зазвичай знаходиться ближче до поверхні землі.

Не бійтеся висаджувати рослини у міжряддя картоплі, але обирайте рослини з урахуванням їх взаємовпливу, щоб максимізувати врожайність та якість ваших овочів.