Топ-5 причин, чому у вашій оселі багато пилу. Як його позбутися?

Ваш дім може приховувати безліч джерел пилу, на які ви просто не звертаєте увагу. Часто трапляється так, щойно людина прибрала весь пил, а через пів години він вже знову та тому місці, де його щойно протирали. Якщо ви помічаєте загострення алергічних реакцій або відчуваєте, що чистота вашого будинку не відповідає вкладеним зусиллям, можливо, час провести ретельний аналіз та знайти причину забруднення.

Що таке пил?

Пил в квартирі - це сукупність дрібних твердих частинок, які перебувають в повітрі. Їх походження може бути різним, основні складові пилу в квартирі включають:

дрібні частинки шкіри людей та тварин;

пух, волосся, пір'я;

мікроскопічні організми, які живуть у пилі, наприклад, пилові кліщі;

різноманітні частинки з вулиці - аерозолі, пил від ґрунту чи асфальту, забруднюючі викиди від підприємств;

інші речовини - відлущені фрагменти меблів або побутових предметів, бруд та інші невидимі для ока частинки.

Пил може осідатися на меблях, підлозі, побутових предметах та інших поверхнях у приміщенні. Він може викликати алергічні реакції у людей, подразнення дихальних шляхів та загальне погіршення якості повітря у приміщенні, що позначається на здоров'ї.

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Що може бути причиною надмірної кількості пилу в оселі?

Пил у квартирі може становити певну небезпеку для здоров'я та комфорту людей, тому для того, щоб позбутися цієї проблеми, важливо знайти джерело забруднення.

Погана вентиляція

Відсутність належної вентиляції або недостатня циркуляція повітря може призводити до накопичення пилу, оскільки він залишається у повітрі або осідає на поверхнях в кімнаті. Недостатня вентиляція також може сприяти утворенню конденсату та вологи, що створює сприятливе середовище для розвитку пилових кліщів та інших алергенів.

Регулярне провітрювання кімнати, чистка вентиляційних отворів та використання кондиціонерів з фільтрами для повітря також можуть допомогти та зменшити кількість пилу в приміщенні. Якщо у вас неправна система вентилювання або сильно забруднені фільтри, є висока ймовірність того, що повітря в приміщенні буде наповнюватися забруднюючими речовинами та аерозолями. Це особливо небезпечно для людей, хто страждає на астму чи інші захворювання дихальних шляхів.

Підвищена вологість

Насправді, контроль за рівнем волості в приміщенні – це дуже важливий аспект, зазначать експерти Better Homes&Gardens в своєму матеріалі. Коли повітря має високу вологість, це може сприяти розвитку плісняви та інших мікроорганізмів, які можуть збільшувати кількість пилу та алергенів у повітрі. Ба більше, висока вологість призводить до скупчення пилу на поверхнях, особливо на меблях та побутовій техніці.

Для зменшення вологості в оселі можна використовувати різні вентиляційні системи, кондиціонери або осушувачі для повітря. Оптимальною вологістю в приміщенні вважається значення на рівні 40-60%. Не забувайте, що пересушене повітря також негативно впливає на здоров'я, та проявляється у подразненні слизових оболонок, сухості шкіри, проблемами з диханням. Тому варто слідкувати, щоб цей показник завжди перебував у межах норми.

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Текстиль та килими

Як часто ви перете штори? Цю справу не люблять робити багато господинь, адже цей процес нелегкий та досить кропіткий. Однак, саме штори, ковдри та килими можуть стати найбільшими джерелами пилу у вашій квартирі.

Згідно з даними Американської асоціації легень (The American Lung Association's), саме килими збирають та затримують пил, алергени, бактерії, спори цвілі, свинець та інші забруднюючі речовини. Крім того, токсичні гази, які є в повітрі на вулиці, можуть осідати та прилипати до дрібних частинок на килимах. Потім, під час ходьби чи прибирання пилососом, людина піднімає в повітря ці частинки та вдихає.

Спеціалісти радять замітини штори на жалюзі або дерев'яні ролети, які легше очищати за допомогою вологої ганчірки. Щодо килимів, їх краще теж позбутися. Якщо ж це неможливо, тоді пилососьте їх з обох боків, найкращий варіант – з використанням сухої пари. Під час прибирання обов'язково провітрюйте приміщення.

Неправильне прибирання

Для зменшення кількості пилу в квартирі рекомендується регулярно проводити вологе прибирання. Змоченою у воді ганчіркою, ви зможете зібрати максимальну кількість пилу та інших забруднень з різних поверхонь.

Не економте на техніці для прибирання та використовуйте пилососи з фільтрами HEPA (High Efficiency Particulate Air). Вони здатні затримувати навіть дуже дрібні частки, такі як пил, алергени, бактерії та інші забруднюючі речовини, що допомагає покращити якість повітря в приміщенні. Альтернативою можуть бути пилососи з водяним фільтром та парові швабри.

Використовуйте універсальні очисні засоби, які пройшли перевірку на екологічність та безпеку. Вони не лише ефективно видаляють забруднення та пил, а також допомагають поверхням довше залишатися чистими.

Фото: Еспресо TV

Зовнішнє забруднення

Будинки, які розташовані біля великих автомобільних вулиць або промислових зон, зазвичай мають більше пилове забруднення через зовнішні фактори. Відкриті вікна дозволяють пилу та зваженим твердим частинкам, які знаходяться у викидах від підприємств та авто, потрапляти у приміщення та осідати.

Щоб зменшити вплив зовнішніх джерел забруднення, можна використовувати спеціальні фільтри, які встановлюються на вікнах, регулярно проводити вологе прибирання або придбати якісну систему очищення повітря для квартири чи будинку. Однак, такі системи є дороговартісними. Не зайвим буде тримати вікна зачиненими в періоди найбільшої інтенсивності руху транспорту або в пікові години виробництв, які знаходяться поруч.