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Країни G7+ та Україна офіційно започаткували Партнерство з чистої енергетики

4 грудня, 2023 понедiлок
22:46
Світ Енергетика

На кліматичному саміті COP28 країни G7+ та Україна започаткували Партнерство з чистої енергії для підтримки сталого відновлення та реконструкції України

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

"У той час, як Росія продовжує свої невпинні атаки на енергетичну інфраструктуру, ми, члени Координаційної групи G7+ з підтримки енергетичної системи України та Уряд України продовжуємо рішуче засуджувати дії Росії та вимагаємо притягнення до відповідальності всіх причетних до цих атак. Ми зобов’язуємося продовжувати підтримувати Україну значною екстреною допомогою, щоб допомогти відремонтувати та стабілізувати енергосистему та підготуватися до цієї зими. Понад 300 млн євро було виділено Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного Співтовариства для відновлення та захисту критично пошкодженої енергетичної інфраструктури України", - йдеться у заяві країн G7+, міжнародних організацій та уряду України як членів нещодавно започаткованого Партнерства чистої енергії.

Зазначається, що члени цієї групи також підтримують надання та закупівлю щонайменше 65 автотрансформаторів високої напруги та 6 мобільних газотурбінних генераторів Україні.

Партнерство з чистої енергії офіційно було запущено на саміті COP28 "на знак визнання нещодавнього прогресу України в ключових реформах в енергетичному секторі".

Це Партнерство об’єднує уряд України, двосторонніх донорів, ключові міжнародні організації та фінансові установи, а також представників приватного сектору.

Партнерство з чистої енергії слугуватиме форумом для обговорення, координації та обміну знаннями, щоб допомогти забезпечити підтримку відновлення, стимулювати реформи та залучити приватний сектор до переходу України на чисту енергію. Члени Партнерства з чистої енергії продовжуватимуть підтримувати зусилля України щодо негайного, середньо- та довгострокового відновлення та реконструкції енергетичного сектору.

Новими партнерами у Партнерстві з чистої енергії стали:

  • Міжнародна фінансова корпорація Групи Світового банку, чия платформа Economic Resilience Action коштом $2 млрд США вже інвестує в екологічну, стійку реконструкцію України;
  • Українська енергетична ініціатива Глобального договору ООН, яка виступатиме голосом підписантів із приватного сектора в рамках Партнерства з чистої енергії;
  • Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA), мета якого – підтримати перехід України до сталого енергетичного майбутнього шляхом мобілізації зелених інвестицій.

Партнери привітали уряд України з прогресом у проведенні реформ не лише у забезпеченні громадянам безпеки постачання та доступу до енергії під час загарбницької війни, а й у підтримці ролі приватного сектору у майбутньому відновленні та реконструкції України.

До них належать:

  • ухвалення нового законодавства для залучення інвестицій у енергію з низьким вмістом вуглецю та сприяння розвитку малої розподіленої генерації з особливим акцентом на відновлювану енергію
  • прийняття законодавства щодо розвитку систем зберігання енергії
  • прогрес у повному прийнятті REMIT (регулювання цілісності та прозорості оптового енергетичного ринку)
  • досягнутий прогрес у лібералізації оптових тарифів на енергію
  • прогрес у корпоратизації державних підприємств, включаючи Енергоатом, а також впровадження належної системи корпоративного управління оператором газотранспортної системи України.

Планується розробка "Плану України" та реформ, необхідних для процесу вступу України до ЄС. Як наголошується в останньому звіті Групи Світового банку "Можливості приватного сектора для екологічної та стійкої реконструкції в Україні", узгоджені зусилля з реформування створять можливості для приватного сектора для стимулювання екологічної та стійкої реконструкції та можуть отримати $169 млрд приватного фінансування. Партнери підтримують втручання, викладені у звіті, які, як прогнозується, збільшать частку приватного фінансування для задоволення потреб, викладених в оцінці потреб Світового банку в Україні:

  • подальша лібералізація ринку електроенергії
  • зменшити витрати населення на електроенергію коштом енергоефективності та енергоощадження, розвитку децентралізованої генерації відновлюваної енергії та соціальної підтримки
  • запустити аукціони на електроенергію з ВДЕ
  • поступовий перехід до тарифів, що окупають витрати, із стимулюванням переходу на ефективне та декарбонізоване централізоване опалення
  • дозволити комерційне фінансування або поступову приватну участь у державних підприємствах без шкоди для енергетичної безпеки
  • дозволити приватну участь у будівництві незалежних ліній високої напруги та модернізації систем централізованого теплопостачання.

"Партнерство з чистої енергії підтримує ці зусилля, надаючи гранти, гарантії, технічну підтримку та експертний досвід у скоординований спосіб, що зміцнює зусилля уряду щодо інтеграції з регіональними енергетичними ринками, використання приватного фінансування та підтримки впровадження передових інновацій у сфері чистої енергетики. Ця група колективно надала значну фінансову підтримку, щоб допомогти закласти основи для більш чистої та безпечнішої енергетичної системи та стати каталізатором економічного відновлення України", - наголошується у заяві.

Участь у діалозі про створення Партнерства взяли в онлайн-режимі міністр енергетики України Герман Галущенко, європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, заступник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт, заступник міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайт, генеральний директор відділу Net Zero ядерної та міжнародної енергетики Департаменту енергетичної безпеки уряду Великої Британії Лі МакДоноу, поінформував Урядовий портал.

Галущенко відзначив зусилля єврокомісара Сімсон у процесі синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, а також створенні Фонду підтримки енергетики України та наголосив, що Україна продовжуватиме реформи і курс на інтеграцію до ЄС, зокрема до європейських енергетичних ринків.

"Наразі до цієї ініціативи приєдналися нові учасники - Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Українська енергетична ініціатива Глобального договору ООН, IRENA. І це дуже важливо для нас у контексті забезпечення національної безпеки. Адже ми прагнемо впроваджувати в Україні найкращі практики і найсучасніші розробки у галузі відновлюваної енергетики", - зазначив міністр.

Кадрі Сімсон відзначила успіхи України у проведенні реформ на шляху до ЄС. Окремо вона підкреслила потребу подальшої імплементації європейських норм до українського законодавства задля інтеграції енергетичних ринків, що дозволить зміцнити не тільки українську, а й загальноєвропейську енергетичну безпеку.

Джеффрі Пайєтт зазначив, що США продовжать підтримувати енергетичний сектор України, а також акцентуватимуть на важливості подальшої консолідації міжнародних зусиль у цьому напрямку.

Україна
Війна з Росією
Енергія
допомога Україні
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