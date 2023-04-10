Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Головне завдання Китаю - це не допустити повного програшу режиму Путіна. Тому, що цей режим є прокитайський і дає можливість Китаю протистояти США. Якщо Росія програє в Україні й уряд переформатується на демократичний, то Китай отримує ворожу країну на своїх великих кордонах. Китай буде маневрувати. Сі Цзіньпін може допустити, щоб Росія вивела свої війська з України. Щоб Росія визнала, що помилково почала війну, але, щоб у Росії не змінився прокитайський режим на проамериканський", - підкреслив Осипенко.

За словами експерта-міжнародника, Сі Цзіньпін шукатиме пропозицію для України, яка відповідатиме китайським інтересам.

"Китаю потрібно підтримати реноме, що він рівновіддалений від Москви та Києва, що він посередник. Особливо перед країнами глобального Півдня, які дивляться на китайську ефективність. Китаю вдалося примирити Іран і Саудівську Аравію, виштовхнувши звідти США та гарантуючи систему колективної безпеки на Близькому Сході. Країни стратегічного Півдня хочуть побачити, що Китаю вдасться зупинити війну в Україні. Тоді авторитет Китаю ще більше зміцниться у світі", - зазначив Осипенко.