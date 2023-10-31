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Краще замість мізерної виплати забезпечити економічну самостійність людей з інвалідністю, - Мінсоцполітики

31 жовтня, 2023 вiвторок
06:06
Економіка Оксана Жолнович

Забезпечити економічну самостійність людини з інвалідністю - це ефективніше, ніж призначити соцвиплати і залишити її наодинці з проблемами

Про це в програмі “Укрінформ: Вечірній стрім” заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Вона сказала, що через війну кількість людей з інвалідністю зростатиме більш стрімко, ніж зазвичай. Жолнович додала, що має розуміти, що інвалідність буває різною.

“Тому, вважаю, треба порушувати питання: чи всі види соціальної підтримки ми маємо зберігати на колишньому рівні? Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, помешкання й робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10-20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень та обмежувати у трудових правах?”, - вважає Жолнович.

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На її думку, краще витратити ці кошти на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, облаштувати робоче місце саме з урахуванням потреб.

“Вважаю, краще замість мізерної виплати надати людині якісну соціальну послугу й забезпечити її економічну самостійність. Це набагато ефективніше”, - сказала урядовиця.

Жолнович додала, що через війну середній вік людини з інвалідністю в Україні знижується.

Війна з Росією
Ветеран АТО
уряд Шмигаля
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