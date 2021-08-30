Кравчука не буде в ТКГ до листопада-грудня, - Арестович
Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що глава української делегації Леонід Кравчук, швидше за все, не братиме участі в роботі ТКГ до листопада-грудня
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наскільки мені відомо, Леонід Макарович перебуває зараз у складному періоді реабілітації. Операція у 87 років - це завжди дуже непросто. Поки буде вести (ТКГ - ІФ) Резніков. Можливо, це буде до листопада-грудня", - повідомив Арестович.
Нагадаємо, що наприкінці червня поточного року Кравчук переніс операцію на серці. Наразі главу української делегації заміщає віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
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