Кравчука не буде в ТКГ до листопада-грудня, - Арестович

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наскільки мені відомо, Леонід Макарович перебуває зараз у складному періоді реабілітації. Операція у 87 років - це завжди дуже непросто. Поки буде вести (ТКГ - ІФ) Резніков. Можливо, це буде до листопада-грудня", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, що наприкінці червня поточного року Кравчук переніс операцію на серці. Наразі главу української делегації заміщає віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.