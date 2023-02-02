Про це і не тільки світові ЗМІ писали 2 лютого:

The New York Times:

Репортаж із заводів у північно-східній Пенсільванії, де американці кують снаряди для українських військ. Зокрема, журналісти розповідають, як виготовляють боєприпаси на одному з найстаріших заводів у Скрентоні, звідки порожні снаряди відправляють у сільську місцевість Айови, щоб наповнити розплавленою вибухівкою та упакувати для доставки в Україну.

Ще один удар по Краматорську стався на Донеччині стався, коли рятувальники шукали тих, хто вижив під час попереднього. Зазначається, що російські ракети влучили за кілька годин до того, як президент РФ Володимир Путін мав виступити на церемонії вшанування радянської перемоги у Другій світовій війні.

Разом з тим, повідомляється, що Путін відвідав російське місто Волгоград, раніше відоме як Сталінград, щоб відзначити перемогу Радянського Союзу над нацистами у вирішальній битві, де виступить на "святковому концерті". Видання припускає, що Кремль напевно використає річницю, щоб спробувати згуртувати внутрішню підтримку Росії вторгнення в Україну.

Перші посадовці Європейського Союзу прибули в Україну перед самітом з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання, зокрема відновлення України та її кандидатуру на членство в блоці.

У той час міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив НАТО у відштовхуванні Грузії та Молдови від Москви. Очільник російського МЗС заявив про нав'язування більш агресивної, антимосковської позиції, коментарів, які Молдова швидко відкинула як частину "добре відомої загрозливої риторики" Росії.

Видання пише, що Міністерство фінансів США оголосило про заходи проти мережі за ухилення від санкцій, що допомагає російським військовим. Зокрема, йдеться про мережу, яку очолює торговець зброєю з Росії та Кіпру Ігор Зіменков. Саме він працює, щоб обійти обмеження та підтримати російську армію.

Йдеться й про успіхи на полі бою на Луганщині. Журналісти зазначають, що поки українська війська захищали східне місто Бахмут і його околиці від постійного російського нападу, вони водночас повільно просувалися до міста Кремінна. Тепер же чиновники в Україні побоюються, що РФ готує свої сили до контрудару.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив уряд Грузії в спробі вбити її колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, який зараз є громадянином України та ув’язнений країною, яку він очолював під час російського вторгнення в 2008 році.

Агентство США з міжнародного розвитку повідомило, що понад 135 мільйонів доларів із довготривалого бездіяльного урядового фонду США, створеного для інвестування в приватний сектор Росії, будуть розподілені, щоб допомогти економікам України та її сусіда Молдови відновитися після війни з Росією.

The Washington Post:

Росія розпочала широкий дипломатичний бліц, щоб протистояти своєму іміджу держави-ізгоя напередодні річниці її вторгнення в Україну, яка розірвала зв’язки Москви із Заходом і навіть викликала занепокоєння у деяких традиційних союзників Кремля, пише американське медіа.

Під час візиту до воєнного Києва ЄС продає "європейську мрію", яка залишається далекою, вважають журналісти WP. Українські чиновники мають довгий список запитів до європейських союзників як-от винищувачі та інше важке озброєння для відбиття наступу Росії, що насувається, членство у Європейському Союзі упродовж років, правові механізми притягнення росіян до відповідальності та план використати захоплені російські активи для відновлення України. Але делегація високопосадовців Євросоюзу, яка прибула до столиці України, навряд чи дасть конкретні обіцянки щодо будь-якого з них. Натомість очікується, що незвичайний воєнний саміт у Києві призведе лише до заяви, в якій високо оцінюються зусилля України та закликається країну продовжувати реформи.

The Guardian:

Британське видання пропонує аналіз, в якому зазначається, що російські сили можуть відновити ініціативу, оскільки війна в Україні затягується. Новий російський штурм міста Вугледар на півдні Донбасу, який почався наприкінці січня, демонструє, що сили Москви стають більш боєздатними перед критичним – і дедалі непевнішим – весняним періодом. Оскільки західні танки ще не прибули, ранньою весною загарбники можуть опинитися у кращому становищі, ніж українські захисники.

Український міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія може мобілізувати до 500 тисяч військових, оскільки він закликає Захід відправити Україні більше зброї. За його словами, РФ планує масштабний наступ приурочити до річниці повномасштабної війни в Україні 24 лютого.

Російський президент Володимир Путін порівняв сьогоднішню боротьбу проти України та її західних союзників з перемогою Росії над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, виступаючи з нагоди 80-річчя вирішальної битви під Сталінградом.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що сили країни будуть відповідати на поставку Києву західної зброї великої дальності, намагаючись відтіснити українські сили далі від своїх кордонів, щоб створити безпечну буферну зону. Крім того, за його словами, Москва має плани затьмарити проукраїнські заходи, організовані західними та союзними країнами по всьому світу з нагоди річниці введення Росією своїх збройних сил в Україну 24 лютого.

Повідомляється, що Норвегія збільшить витрати зі свого державного фонду багатства в найближчі роки для фінансування військової та цивільної допомоги Україні.

Даунінг-стріт відхиляє заклики колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона надати Україні британські винищувачі для боротьби з Росією. Натомість Польща відкрита для відправки винищувачів F-16 в Україну, про що зазначив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Також йдеться про те, що євродепутати погодилися обговорити членство в ЄС у Києві. Європейський парламент проголосував за дорожню карту вступу України до ЄС. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування злочинців в Україні.

Politico:

Українські війська навряд чи зможуть відбити Крим у російських військ найближчим часом, про що заявили високопоставлені чиновники Пентагону законодавцям на секретному брифінгу. Видання зауважує, що така оцінка чиновників Міністерства оборони, швидше за все, розлютить Київ, який хоче відвоювати півострів у Росії.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник повідомив, що боротьба із втомою від війни на Заході стала центральним викликом для України, оскільки вона закликає своїх союзників продовжувати надходження зброї та іншої допомоги. "Є відчуття, що тепер питання танків вирішено, люди можуть встати на ноги. Багато людей досі не розуміють, що війна далека від завершення", – підкреслив урядовець.

Politico пише, що швейцарські законодавці переосмислюють, що означає бути нейтралітетом на тлі триваючої війни Росії в Україні — хоча зміни можуть настати занадто пізно для Києва. Наразі уряд Швейцарії бореться з тим, як обійти закон про нейтралітет, який забороняє реекспорт зброї європейських партнерів в Україну.

Президент України Володимир Зеленський закликає союзників втрутитися, щоб врятувати колишнього лідера Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого "повільно вбивають". "Україна пропонувала рішення. Я закликаю світ допомогти врятувати життя [Саакашвілі] і не допустити його страти", – заявив Зеленський.

CNN:

Репортер CNN описує момент, коли ракета "влучила приблизно в 35 або 45 метрів від того місця, де ми були". Коли знімальна група прибула в Краматорськ у четвер – вона щойно припаркувала свою машину та вийшла – відбулася російська атака по будівлі, перед якою був припаркований автомобіль.

Також журналісти кажуть, що у місті Красногорівка похмурі житлові будинки радянських часів ледве стоять, але не зовсім порожні, там залишилося лише кілька мешканців. Будинки на південних околицях міста – обпалені снарядами, розбиті вікна. Будинки здебільшого закриті віконницями; їхніх господарів давно немає. А центральна площа занедбана і моторошна.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід "знову" погрожує Росії винищувачами й танками Leopard німецького виробництва. Він сказав, що не посилає танки до кордонів західних країн, але має чим відповісти тим, хто втягує європейські країни, зокрема Німеччину, у нову війну з Росією, і застосуванням бронетехніки це не закінчиться.

У Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування в Україні "злочину агресії", про що повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона також наголосила, що спільний саміт Україна-Європейський Союз, який має відбутися в Києві в п’ятницю, є "дуже сильним сигналом" підтримки.

У Міноборони Білорусі заявили, що двотижневі спільні військово-повітряні навчання РБ та РФ завершилися. "Спільне тактичне льотне навчання" було спрямоване на "забезпечення безпеки Союзної держави" і мало "виключно оборонний характер".

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити каральні заходи проти Росії з боку Європейського Союзу та повідомив, що обговорив 10-й пакет санкцій ЄС з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Європейський Союз навчить додатково ще 15 тисяч українських солдатів у межах своєї Місії військової допомоги. За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Бореля, Росія повернула війну в Європу, але Україна продовжує відбиватися.

Також зазначається, що вищі генерали Сполучених Штатів і України – голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорили останні військові події та те, що російські війська можуть робити далі під час телефонної розмови

Видання пише, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що після "спецоперації" в Україні Росія стане сильнішою. Він також зазначив, що Росія «навряд чи» звернеться до країн пострадянського простору за допомогою в «спеціальній військовій операції» Росії в Україні.

Водночас Австрія позбавила дипломатичного статусу чотирьох російських дипломатів, назвавши їх "персонами нон грата" та давши їм тиждень, щоб залишити країну.

BBC:

Журналісти видання провели інтерв'ю з колишнім російським офіцером, який зізнався, що їхні війська катували українців. Він заявив про жорстокі допити, під час яких стріляли в українських чоловіків і погрожували зґвалтуванням. За його словами, Росія тепер бачить його як зрадника та перебіжчика.

Також видання аналізує промову російського президента Володимира Путіна з нагоди 80-ї річниці Сталінградської битви, де він порівняв вторгнення Росії в Україну з боротьбою проти нацистської Німеччини. "Через 80 років ми знову стикаємося з німецькими танками", сказав лідер РФ.

Надії України на швидкий вступ до ЄС розвіяні напередодні історичної зустрічі в Києві, пише ВВC. Зазначається, що Україна поставила перед собою, як він назвав, "амбітну мету" вступу до ЄС за два роки. Але група держав-членів попередила, що Києву слід дати зрозуміти, що це буде неможливо.

Gazeta Wyborcza:

У Польщі антивоєнний рух розпочинає кампанію "Це не наша війна". Видання пише, що ця акція вписується в путінську пропаганду Росії та має на меті відбити бажання поляків допомагати Україні. Організатор – Лешек Сикульський, у минулому член верифікаційної комісії WSI Антонія Мацеревича. У межах кампанії по всій Польщі встановлять білборди з гаслом "Це не наша війна" із зображенням ніг у військових штанях (одна з ніг – протез) на фоні прапорів України та Росії.

Також журналісти поспілкувалися з мешканцями містечок та селищ під Києвом, які сильно постраждали на першому етапі війни. Люди там тримають валізи під ліжками – бояться нового російського наступу.

Війна перемелює будь-яку техніку, тому що це суть, тому прохання про танки повертатиметься в політичних і геополітичних дискусіях в середньому щоквартально, тому що їх бракуватиме щокварталу, підкреслює медіа.

Крім того, польські танкісти розповіли, що танки Leopard 2 можуть бути ефективними не тільки у прориві, а й в обороні. Але питання в тому, які боєприпаси та спорядження вони матимуть, як українські танкісти будуть підготовлені. Відтак, чи змінять танки Leopard 2 імідж війни в Україні залежатиме від їх кількості, типів, підготовки екіпажу, а також обладнання, яке вони матимуть, кажуть танкісти.

Польські аграрії блокуватимуть прикордонні переходи через ввезення українського зерна. Асоціація обурених сіл блокувала кордони у Дорогуську, Любичі-Крулевській, Корчовій та Медиці. Таким чином фермери протестують проти ввезення українського зерна до Польщі. Це мав бути транзит. Але практика така, що зерно завозять до Польщі, а потім розвантажують у прикордонних районах. Склади переповнені, а ціни падають, через це фермери б’ють на сполох.

Також йдеться про те, що через війну в Україні нафтовики "розжиріли", отримавши рекордні прибутки у 2022 році. Зокрема,британська Shell – ще один нафтовий гігант, який оголосив про рекордні прибутки за 2022 рік. Вони були забезпечені зростанням цін на нафту і газ після вторгнення Росії в Україну.