Це і не тікльки було у фокусі новин міжнародних видань про Україну.

The New York Times:

Американські журналісти The New York Times написали статтю про те, що Україна не дозволяє гуманітарним працівникам відвідувати Бахмут, оскільки Росія зміцнює там контроль.Московські війська наближаються, обложене місто є надто небезпечним для добровольців, сказали українські командири. Це може стати прелюдією до відступу українців.

У понеділок українські військові заборонили гуманітарним працівникам і цивільним особам в'їзд до Бахмута, заявивши, що це надто небезпечно, оскільки російські війська зміцнили тут контроль. Але українські військові заявили, що вони все ще утримують обложене східне місто, хоча єдина головна дорога, якою вони можуть скористатися для доставки військ і постачання чи евакуації поранених, перебуває під вогнем Росії.

"Бахмут є епіцентром ворожої атаки, тому ситуація критична", — заявив речник Східного військового командування ЗСУ полковник Сергій Череватий. За його словами, за минулу добу українські війська відбили 19 штурмів Бахмута, але переломного моменту не настало. Місто, за його словами, "перебуває під контролем України".

Також у The New York Times провели розслідування і з'ясували, що російська керована ракета вбила американського гуманітарного працівника в Україні. Аналіз Times показує, що Піта Ріда, швидше за все, вбив навмисний удар, а не невибірковий напад. Невідомо, чи знали нападники, що він був із групою гуманітарних працівників.

Приблизно через хвилину після того, як 2 лютого американський фельдшер Піт Рід і команда гуманітарних працівників почали надавати допомогу пораненому цивільному в українському місті Бахмут, на них напали. Пан Рід, колишній військовослужбовець морської піхоти США, який йшов добровольцем на передовій війни, був убитий, а кілька його колег були поранені.

Волонтери на місці події спочатку пояснювали удар невибірковим російським обстрілом. Але покадровий аналіз відеозапису, знятого на цьому місці, показує, що містер Рід, який був беззбройний, загинув під час прицільного удару керованою ракетою, яку майже напевно випустили російські війська.

The Wall Street Journal:

У The Wall Street Journal написали про те, що іранська зброя, яку захопили ВМС США, може потрапити в Україну. Офіційні особи США розглядають таку можливість, щоб допомогти Києву в боротьбі з Росією. Мова йде про тисячі конфіскованих одиниць зброї та більше мільйона боєприпасів, які колись прямували до підтримуваних Іраном бойовиків у Ємені, що є безпрецедентним кроком, який допоможе Києву протистояти російським силам, заявили представники США та Європи.

Офіційні особи США заявили, що вони планують відправити Україні понад 5000 автоматів, 1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних запалів, вилучених протягом останніх місяців біля узбережжя Ємену у контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

Цей незвичайний крок відкрив би новий запас вогневої потужності, якою могли б скористатися Америка та її союзники, оскільки вони намагаються задовольнити потребу України у військовій підтримці, оскільки її війна з Росією вступає в другий рік.

Також у виданні написали, що за заявою НАТО, на Україну йде черговий великий наступ Росії, а росіяни затягують петлю навколо Бахмута на сході країни.

Міністри оборони держав-членів Альянсу зустрілися у вівторок, щоб обговорити надання подальшої підтримки Україні, включаючи збільшення виробництва в країнах НАТО боєприпасів та іншої військової допомоги, оскільки вторгнення Росії наближається до річної позначки.

Міністерство оборони Сполученого Королівства заявило у своїй оновленій розвідці у вівторок, що Росія зробила подальші наступи на північ від Бахмута в рамках зусиль оточити місто після місяців жорстоких боїв у ньому, але зазначило, що тактичне просування на південь, ймовірно, призвело до невеликого прогресу.

У Сполученому Королівстві заявили, що російські сили отримали накази просуватися вздовж більшості напрямків, але їм не вдалося накопичити достатню бойову потужність для досягнення вирішальних результатів на лінії фронту.

Останніми тижнями західні та українські офіційні особи попереджають про великий наступ Росії, який має на меті прорвати українські лінії на сході та півдні та збігається з першою річницею війни 24 лютого.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про те, що Росія планувала переворот у прозахідній Молдові, адже ця країна є наступною ціллю Путіна. Президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія планувала повалити прозахідний уряд Молдови, розпалюючи насильство через іноземних агентів і внутрішні злочинні групи. За її словами, спроба змови поставила б східноєвропейську країну в розпорядження Кремля для вторгнення в Україну та завадила б інтеграції Молдови в Європейський Союз. Американські журналісти детально розповіли про радників сил безпеки Кремля і десятки мільйонів доларів, які були направлені у Молдову, щоб виховати групу проросійських політичних лідерів.

Також у американські журналісти вважають, що Україна навряд чи отримає винищувачі найближчим часом. Незважаючи на заклики Зеленського, союзники вагаються і не бачать авіацію як першочергову потребу на полі бою. Сподівання президента України Володимира Зеленського на те, що західні союзники нададуть сучасні винищувачі — те, що він називає "крилами для свободи" — зустріли розчарування, якщо не пряму відмову, з боку провідних постачальників зброї для України.

Reuters:

У виданні Reuters написали про те, що Вашингтон наполягає на більш жорстких діях проти банків, пов’язаних із Росією. Сполучені Штати можуть накласти санкції на ще більше банків, пов’язаних з Росією, і посилять заходи проти будь-якого ухилення від існуючих правил, сказав Reuters високопоставлений чиновник США, оскільки західні держави прагнуть активізувати зусилля з ізоляції Москви. Ці коментарі прозвучали, коли західні дипломати намагаються узгодити новий пакет санкцій до річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Ми знерухомили близько 80% активів у російському банківському секторі", — сказав Reuters Джеймс О’Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США.

Politico:

У Politicо написали про те, що США зосереджують навчання українських військових на тому, щоб використовувати менше боєприпасів, адже західні країни все більше стурбовані своєю здатністю швидко поповнювати запаси.

США віддають перевагу допомозі українцям налагодити спосіб ведення бою, щоб ті менше покладалися на артилерійський обстріл, а більше на те, як війська маневрують на полі бою, оскільки зростає занепокоєння щодо здатності західних країн поповнювати запаси боєприпасів.

Війна в Україні відзначена масованим застосуванням артилерії з обох сторін, тисячі снарядів щодня розбивають лінію фронту, що ускладнює здатність США та європейських країн поповнювати запаси артилерії.

The Guardian:

У The Guardian написали репортаж про те, як за "помахом чарівної палички" захисники Вугледара використовують безпілотники, щоб відбити наступ росіян. Збройні сили України не дають росіянам втілити свою перевагу у бою, що підкреслює тактичну обмеженість Москви.

Також британські журналісти написали про те, що українці підірвали міст у Бахмуті через повідомлення про наближення Росії. Вони пишуть, що Київ заперечує неминучий відступ, оскільки Кремль кидає війська на захоплення міста до річниці війни. Повідомляється, що українські війська підірвали міст біля східного міста Бахмут, в знак того, що вони, можливо, планують відступити з цього району, що дасть Росії значний символічний поштовх перед першою річницею війни.

BBC:

BBC написали статтю про те, що мігранти в Росії змушені воювати у війні Путіна. Повідомляється, що російське угруповання найманців Вагнера завербувало десятки тисяч полонених для боротьби в Україні. Але зростаюча кількість жертв і позасудових страт значно ускладнює пошук волонтерів навіть у в’язницях. Зараз багато засуджених стурбовані тим, що їх можуть просто змусити піти воювати – а трудові мігранти з країн Центральної Азії виявляються особливо вразливими.

Також у BBC написали про те, що Україна націлена на членство в НАТО. Хоча співпраця між Україною та НАТО почалася ще в 1990-х роках, Київ офіційно подав заявку на членство лише у вересні минулого року. Президент Зеленський заявив, що "робить вирішальний крок" для офіційного оформлення України в альянсі, коли й Путін оголосив про анексію чотирьох українських областей. Хоча міністр оборони України нещодавно сказав BBC, що він бачить свою країну як "де-факто" члена НАТО, на сьогоднішній день заявка не просунулася далі. На вчорашній передміністерській зустрічі генерального секретаря Єнса Столтенберга запитали про те, як НАТО хоче підтримати Україну перед ратифікацією членства країни. Він сказав: "Перше, що нам потрібно зробити, це допомогти Україні виграти цю війну".

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти проаналізували чергову зустріч міністрів оборони у Рамштайні, вважаючи, що зараз Захід змагається з Росією за боєприпаси. Союзники Києва намагаються пришвидшити доставку в Україну боєприпасів і вже обіцяної зброї. Інституції НАТО та ЄС обговорюють, як запустити збройову промисловість, яка не встигає за потребами війни.