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Блогера Подоляку, який наводив ракети РФ на Миколаїв, заочно засудили до 15 років тюрми

2 лютого, 2024 п'ятниця
17:10
Кримінал суд

Суд визнав проросійського блогера-мільйонника Юрія Подоляку винним за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України й заочно засудив його до 15 років тюрми

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відомо, що уродженець Сум Юрій Подоляка веде YouTube-канал із понад 3 млн підписників, прокремлівський Telegram-канал, а також сторінки "ВКонтакте" та в популярних месенджерах. Там він виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави.

Також слідство встановило, що блогер заперечував злочини РФ у Бучі, називаючи їх зрежисованими.

"Разом із цим Подоляка причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак РФ на Миколаївщину. Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону. Серед ворожих коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду", - поінформували в СБУ.

Суд визнав блогера винним за такими статтями:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки засуджений із 2014 року переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

  • Підозру в наведенні ракет на Миколаїв Подоляці оголосили восени минулого року.
Теги:
Україна
Миколаїв
Війна з Росією
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