Гранатомети, автомати та понад 3 кг вибухівки: СБУ затримала 7 ділків, які торгували "трофейною" зброєю росіян

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано 7-х підпільних торгівців зброєю.

Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети "Джміль", автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.

Дніпро

Затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету.

Для прихованого зберігання засобів ураження фігурант обладнав схрон на території своєї СТО

Закарпаття

На гарячому затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу.

Усе це зловмисник ховав у підземному тайнику, який облаштував у лісі поблизу свого приватного будинку.

Тернопільщина

Викрито ще 2 ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її замовникам як "автозапчастини".

Житомирщина

На нелегальній торгівлі зброєю викрито 3 мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Фігуранти вивозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як "волонтери", а потім продавали знайдене озброєння через особисті кримінальні зв’язки.

За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Фото: СБУ





Фото: СБУ





Фото: СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.