Гранатомети, автомати та понад 3 кг вибухівки: СБУ затримала 7 ділків, які торгували "трофейною" зброєю росіян
СБУ та Нацполіція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у чотирьох регіонах України. Затримано 7 підпільних торгівців зброєю
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано 7-х підпільних торгівців зброєю.
Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети "Джміль", автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.
Дніпро
Затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету.
Для прихованого зберігання засобів ураження фігурант обладнав схрон на території своєї СТО
Закарпаття
На гарячому затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу.
Усе це зловмисник ховав у підземному тайнику, який облаштував у лісі поблизу свого приватного будинку.
Тернопільщина
Викрито ще 2 ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її замовникам як "автозапчастини".
Житомирщина
На нелегальній торгівлі зброєю викрито 3 мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Фігуранти вивозили засоби ураження з місць колишніх боєзіткнень на сході України, де перебували як "волонтери", а потім продавали знайдене озброєння через особисті кримінальні зв’язки.
За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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