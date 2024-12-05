Намагався переплисти Дніпро в Білорусь: адміністратору каналу "для ухилянтів" загрожує довічне за зрив мобілізації

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваним виявився 52-річний мешканець Житомирської області, експредставник забороненої партії "Держава", якого дистанційно завербувала спецслужба РФ. Його затримали у серпні 2024 року, коли він у ластах намагався перепливти Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до Росії.

Спочатку підозрюваний адміністрував існуючі канали, а потім створив мережу нових, в яких надавав військовозобов’язаним детальні інструкції щодо уникнення призову. Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до РФ через заздалегідь підготовлені маршрути "в обхід" контрольно-пропускних пунктів.

Після втечі до РФ чоловік планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ. У прямих ефірах ворожих пропагандистів він нібито від імені пересічних громадян України мав дискредитувати державні інституції України.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше злочинні дії чоловіка кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.