Нацполіція ідентифікувала 25 колаборантів з окупованої частини Запорізької області й оголосила їм підозру

Про це повідомили у Нацполіції.

Йдеться про 25 чоловіків та жінок, котрі добровільно пішли працювати у самопроголошене окупантами "ГУ МВД России по Запорожской области".

У поліції кажуть, що наразі ці люди забезпечують функціонування відділення № 2, яке розташоване в тимчасово захопленому Мелітополі. До того ж усі 25 колаборантів отримали російські паспорти.

Наразі слідчі ГСУ СБУ заочно оголосили колаборантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років в’язниці.

Від початку повномасштабного вторгнення за матеріалами департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції оголошено про підозру 1147 колаборантам і держзрадникам, кажуть у поліції.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.