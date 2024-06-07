Нацполіція ідентифікувала 25 колаборантів з окупованої частини Запорізької області й оголосила їм підозру
Правоохоронці ідентифікували 25 людей, які добровільно пішли на співпрацю з росіянами на ТОТ Запорізької області. Їм загрожує до 15 років ув'язнення
Про це повідомили у Нацполіції.
Йдеться про 25 чоловіків та жінок, котрі добровільно пішли працювати у самопроголошене окупантами "ГУ МВД России по Запорожской области".
У поліції кажуть, що наразі ці люди забезпечують функціонування відділення № 2, яке розташоване в тимчасово захопленому Мелітополі. До того ж усі 25 колаборантів отримали російські паспорти.
Наразі слідчі ГСУ СБУ заочно оголосили колаборантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років в’язниці.
Від початку повномасштабного вторгнення за матеріалами департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції оголошено про підозру 1147 колаборантам і держзрадникам, кажуть у поліції.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки України повідомила про підозру трьом мешканцям Донецької та Луганської областей, які на боці росіян намагалися прорватись до Лимана й штурмували Красногорівку.
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