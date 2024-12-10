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Головна Кримінал Погрожували вбивством родини: на Житомирщині затримали банду, що вимагала у важкопораненого воїна ЗСУ "данину"

Погрожували вбивством родини: на Житомирщині затримали банду, що вимагала у важкопораненого воїна ЗСУ "данину"

Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
13:22
Кримінал

Служба безпеки та Національна поліція затримали угруповання, яке вимагало гроші від важкопораненого військового ЗСУ та його дружини

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається. що підозрювані вимагали від подружжя $3 тис. у межах одного "траншу", а загалом збиралися вимагати майже 1,5 млн грн для наповнення так званої злодійської каси.

Правоохоронці встановили, що банда вдерлася до помешкання військового, коли дізналася, що він отримав від держави грошову компенсацію за осколкове поранення ноги під час боїв на передовій. Підозрювані погрожували йому та дружині ножем, щоб змусити їх сплатити "данину".

"У разі відмови рекетири обіцяли повернутися і насильно забрати всі гроші та інше приватне майно, а потерпілих вбити", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, очільником банди виявився рецидивіст, який уже тричі відбував покарання за викрадення людей, розбій та вимагання. Він залучив до злочину двох спільників, серед них – місцева жителька, причетна до сутенерства.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Правоохоронці у Черкаській області запобігли замаху на очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на фронті.
     
Теги:
Новини
Україна
СБУ
ЗСУ
Житомирщина
Війна з Росією
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