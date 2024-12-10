Погрожували вбивством родини: на Житомирщині затримали банду, що вимагала у важкопораненого воїна ЗСУ "данину"

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається. що підозрювані вимагали від подружжя $3 тис. у межах одного "траншу", а загалом збиралися вимагати майже 1,5 млн грн для наповнення так званої злодійської каси.

Правоохоронці встановили, що банда вдерлася до помешкання військового, коли дізналася, що він отримав від держави грошову компенсацію за осколкове поранення ноги під час боїв на передовій. Підозрювані погрожували йому та дружині ножем, щоб змусити їх сплатити "данину".

"У разі відмови рекетири обіцяли повернутися і насильно забрати всі гроші та інше приватне майно, а потерпілих вбити", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, очільником банди виявився рецидивіст, який уже тричі відбував покарання за викрадення людей, розбій та вимагання. Він залучив до злочину двох спільників, серед них – місцева жителька, причетна до сутенерства.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.