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СБУ затримала "підпільного" представника партії Шарія та ще двох прокремлівських агітаторів у трьох регіонах України

Дар'я Куркіна
12 серпня, 2024 понедiлок
16:32
Кримінал

Служба безпеки України в Миколаївській, Запорізькій і Тернопільській областях затримала трьох проросійських агітаторів, серед них - "підпільний" представник партії Шарія

Зміст

Про це повідомила СБУ.

Відомо, що фігуранти публічно підтримували російську агресію та закликали до захоплення окупантами всієї території України.

Зокрема, у Миколаївській області затримали главу підпільного осередку партії Шарія: він намагався забезпечити підривну діяльність прокремлівської "філії" у прифронтових районах регіону.

Аби здійснити цей задум, підозрюваний залучив пʼятьох місцевих, експредставників забороненої партії й створив Telegram-канал.

"Там фігуранти поширювали фейки російської пропаганди, в яких "відбілювали" воєнні злочини рашистів та виправдовували захоплення частини території України", - кажуть у СБУ.

Водночас представник партії Шарія закликав ухилятися від мобілізації та підбурював на провокації проти представників ТЦК.

Фото: СБУ

На Запоріжжі затримали представника партії РФ ЛДПР. Фігурант на своїй сторінці в соцмережі "Однокласники" агітував за захоплення обласного центру і підняття російського триколору на місцевих держустановах.

На Тернопільщині викрили проросійську пропагандистку з Дніпра. Жінка приїхала в область та поширювала дописи ексочільника забороненої партії "Держава" Дмитра Васильця у Telegram.

"Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України)", - резюмують у СБУ.

Злочинні дії очільника підпільного осередку партії Шарія додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітказгідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

  • 12 серпня стало відомо, що СБУ затримала російську інформаторку на Донеччині, яка шпигувала для розвідки РФ за оборонними лініями ЗСУ на Покровському напрямку.

Теги:
Україна
Росія
СБУ
Миколаївщина
Війна з Росією
Запорізька область
Тернопільщина
пропаганда
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