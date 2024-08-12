На Донеччині СБУ затримала інформаторку, яка повідомляла росіянам локації оборонних ліній ЗСУ на Покровському напрямку

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відповідно до слідства, ворог залучив жінку до співпраці у червні 2024 року через Telegram-канал, куди вона за власним бажанням "зливала" місця дислокації Сил оборони України.

Зазначено, найбільше росіянам були потрібні координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії ЗСУ. Така інформація для ворога була корисна для підготовки бойових операцій з метою прориву оборони України на Покровському напрямку.

Спецслужба РФ співпрацювала з мешканкою Новогродівки, яка в межах завдань окупантів обходила територію прифронтової громади й фіксувала локації українських захисників.

Водночас підозрювана випитувала у місцевих прилеглих селищ потрібну інформацію під час побутових розмов.

"Одержані відомості вона месенджером направляла російській розвідці через "зв’язкового" – бойовика окупаційного угруповання РФ, який воює на східному фронті", - зазначили в Службі безпеки.

Інформаторку було затримано у власному помешканні, під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон, який підозрювана використовувала у підривній діяльності на користь РФ.

Також були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ)", - резюмують у СБУ.

Наразі фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років за ґратами.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ