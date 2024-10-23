У Дніпрі депутатка Дитятковська штовхнула в обличчя активістку руху "Гроші на ЗСУ": правоохоронці розпочали розслідування
У середу, 23 жовтня, у Дніпрі депутатка міської ради Євгенія Дитятковська штовхнула в обличчя активістку акції "Гроші на ЗСУ". Обласна прокуратура розпочала розслідування
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
Правоохоронці зазначили, що 23 жовтня журналіст та громадські активісти прибули до приміщення Дніпровської міської ради під час проведення чергової сесії для спілкування з депутатами.
За даними слідства, депутатка міськради штовхнула в обличчя активістку мирної акції. До того ж співробітник КП міськради не допускав журналіста до сесійної зали та зачинив у сусідньому приміщенні.
За заявами журналіста Національної спілки журналістів України та активістки акції "Гроші на ЗСУ" правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактами:
- перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України)
- умисного вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 126 КК України).
Що передувало
Сьогодні, 23 жовтня, у мережі почало ширитися відео, на якому учасниця акції запитала в Дитятковської: "Скажіть, будь ласка, ви збільшите фінансування армії, чи далі будете під дудкою Філатова (мера Дніпра Бориса Філатова - ред.)?".
Після цього депутатка відчинила вікно машини й відповіла, що вона "особисто дала мільйон", а потім штовхнула активістку в обличчя.
Потерпілою виявилась дружина військового Ганна, пише Суспільне. Ганна зазначила, що з відкритих джерел дізналася, що Дитятковська замішана потенційно в корупційних скандалах з закупівлями медикаментів.
Вона розповіла, що підійшла до автомобіля депутатки, щоб висловити своє незадоволення її роботою.
"Це дуже ганебно було. Я не кажу, що фізично боляче, тому що я була на адреналіні... і показує вкотре ставлення депутатів міської ради до активістів Дніпра, до дружин військовослужбовців і небайдужих громадян Дніпра", - сказала активістка.
Депутатка Дитятковська своєю чергою зазначила, що активісти заблокували її автівку перед в'їздом на подвір'я міськради. Посадовиця додала, що відштовхнула Ганну, бо та порушувала її особистий простір.
"Так, я не витримала, я перепрошую. Покажіть мою руку, вона дуже маленька. Вона лізла у моє вікно і я ось так її рукою. Я не мала права так нервувати й реагувати, це так. Але іноді образи доходять до апогею", - сказала Дитятковська.
Вона також заперечила свою причетність до корупційних скандалів та зазначила, що під час повномасштабної війни разом із чоловіком віддали на потреби ЗСУ понад мільйон гривень.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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