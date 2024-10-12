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У Києві особистий водій власниці бренду одягу One by One влетів у людей на тротуарі: що відомо

Юлія Лаврук
12 жовтня, 2024 субота
17:53
Кримінал

У Києві ввечері 10 жовтня особистий водій власниці бренду одягу One by One Лідії Сметани виїхав на тротуар, де влетів у чотирьох людей

Зміст

Про ДТП повідомили адвокати юридичної компанії "Міллер", які представляють інтереси потерпілих.

Зі слів постраждалих, водій позашляховика Mercedes-Benz після інциденту сказав, що "зарубився з чуваком на світлофорі та не впорався з керуванням".

"Пославшися на свою нібито приналежність до "Океану Ельзи", водій сказав потерпілим, що їм краще мовчати, його все одно "відмажуть" і щодо нього в будь-якому випадку "порішають"", - зазначили в компанії "Міллер".

На руці водія був браслет "Океан Ельзи STAFF". Проте, як з'ясувалося потім, водій не має відношення до рок-гурту, а є особистим водієм власниці бренду одягу One by One, Лідії Сметани, у якої була колаборація з "Океаном Ельзи".

Згодом вона теж прибула на місце події разом зі своїм адвокатом Геннадієм Подвезько. За словами адвокатів, власницю авто не цікавив стан потерпілих, натомість вона просила "не чіпати авто, бо воно нове".

"Адвокат Лідії Сметани разом з поліцією почали оформлювати ДТП, не допускаючи до цього потерпілих і вписуючи неіснуючих свідків. Коли потерпілі спробували сфотографувати документи, адвокат Геннадій Подвезько напав на них, почав бити та повалив на землю, у тому числі двох потерпілих жінок", - йдеться у повідомленні юридичної компанії.

За словами адвокатів, поліція "весь час ігнорувала потерпілих, не приймала від них заяви", а також не затримала водія Сметани та не вилучила її автомобіль для проведення автотехнічної експертизи.

Коментар Лідії Сметани

Власниця One by One Лідія Сметана прокоментувала інцидент на сторінці в Instagram та зазначила, що "вкрай шокована" цією ситуацією і тримає її на особистому контролі, зокрема, зв'язалася з потерпілими.

За її словами, одна з них на звʼязку, а від решти підприємиця чекає відповіді по стану їхнього здоров'я та допомозі, яку вона може надати.

Крім того, вона наголосила, що її водій не має жодного відношення до гурту "Океан Ельзи".

"На ньому був браслет "staff", який отримують служби і весь персонал для входу в Палац спорту під час подій. Зараз це - концерти ОЕ, тому там назва події - "Океан Ельзи. 30 років. Той день"", - написала Сметана.

Коментар поліції

У поліції Києва в суботу, 12 жовтня, заявили, що встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Саксаганського.

За даними правоохоронців, 10 жовтня приблизно о 21:40 24-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на тротуар з подальшим наїздом на дівчину та чоловіка, які перебували на літній терасі закладу харчування.

У результаті ДТП 24-річну дівчину було госпіталізовано, після надання медичної допомоги її відпустили. Також до лікарні звернувся 35-річний чоловік зі скаргою на біль у нозі.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та екіпажі патрульної поліції. Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння - прилад "Драгер" показав, що керманич позашляховика був тверезим", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що винуватець ДТП також пройшов освідування у медичному закладі, наразі очікують результатів експертизи.

Слідчі скерували потерпілих на проведення судово-медичного дослідження. Після встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації даної події.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги:
Відео
Суспільство
Україна
Новини ДТП
авто
Океан Ельзи
поліція
новини Києва
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