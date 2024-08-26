За $1000: у Києві затримали підозрюваного у підпалі автівки військових

Про це повідомила поліція Києва.

Так, затриманим виявився 27-річний уродженець Луганської області. Він знайшов у Telegram "підробіток", запропонований представниками спецслужб РФ - за $1000 чоловік погодився палити автомобілі, що належать військовим та іншим представникам Сил безпеки та оборони.

"Порушник підшукав "потрібний" позашляховик й після погодження від куратора з РФ підпалив його. Свої дії зловмисник фіксував на камеру, як доказ для замовника. Втім, обіцяну винагороду порушник так і не отримав", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч.1 ст. 114-1 ККУ. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.