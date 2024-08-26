За $1000: у Києві затримали підозрюваного у підпалі автівки військових
Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі військової автівки у Печерському районі Києва
Про це повідомила поліція Києва.
Так, затриманим виявився 27-річний уродженець Луганської області. Він знайшов у Telegram "підробіток", запропонований представниками спецслужб РФ - за $1000 чоловік погодився палити автомобілі, що належать військовим та іншим представникам Сил безпеки та оборони.
"Порушник підшукав "потрібний" позашляховик й після погодження від куратора з РФ підпалив його. Свої дії зловмисник фіксував на камеру, як доказ для замовника. Втім, обіцяну винагороду порушник так і не отримав", - йдеться у повідомленні.
Чоловіку повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч.1 ст. 114-1 ККУ. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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