"Закликала Путіна прийти та врятувати "бандерівську Україну": суд відібрав квартиру у 80-річної сепаратистки з Вінниці

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ще під час пандемії коронавірусу Алла Стадницька поїхала до дітей у Росію та не повернулась додому. До цього жінка роками викладала фізику в одній зі шкіл Вінниці.

Слідчі з'ясували, що 80-річна Стадницька через російську соцмережу "Однокласники" закликала Володимира Путіна прийти та врятувати "бандерівську Україну". Вона також підтримувала завойовницькі настрої інших росіян.

СБУ у Вінницькій області, зібравши усю доказову базу, направила до суду справу проти колишньої вчительки. Жінку заочно засудили до 4-х років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Конфісковану квартиру вінничани пропонують віддати комусь із ветеранів війни, хто потребує житла.