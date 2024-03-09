"Закликала Путіна прийти та врятувати "бандерівську Україну": суд відібрав квартиру у 80-річної сепаратистки з Вінниці
Суд заочно засудив 80-річну сепаратистку з Вінниці до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього майна
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Ще під час пандемії коронавірусу Алла Стадницька поїхала до дітей у Росію та не повернулась додому. До цього жінка роками викладала фізику в одній зі шкіл Вінниці.
Слідчі з'ясували, що 80-річна Стадницька через російську соцмережу "Однокласники" закликала Володимира Путіна прийти та врятувати "бандерівську Україну". Вона також підтримувала завойовницькі настрої інших росіян.
СБУ у Вінницькій області, зібравши усю доказову базу, направила до суду справу проти колишньої вчительки. Жінку заочно засудили до 4-х років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.
Конфісковану квартиру вінничани пропонують віддати комусь із ветеранів війни, хто потребує житла.
- У листопаді суд дав 15 років тюрми за держзраду 30-річному чоловікові, який у червні 2023 року займався підготовкою повітряних атак РФ по Вінниці.
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