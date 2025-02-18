Зливав ворогу дані про засуджених, які звільнились для служби в ЗСУ: на Київщині затримали співробітника колонії

Про це інформують пресслужби ДБР і СБУ.

За даними слідства, завербований ФСБ керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній Київщини передавав окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

Найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їхнього звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання. Росіяни планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.

Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт.

Під час обшуків у затриманого вилучили 5 мобільних телефонів та змінні сім-карти, які він використовував для конспіративного зв’язку зі своїм російським куратором. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту "евакуацію" до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.