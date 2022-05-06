Кулеба звернувся до "Троянського коня" в ЄС: той, хто думає, що зараз на правильному боці історії, переконається, що це не так

Про це він сказав на спільному брифінгу з колегами з країн Балтії, передає РБК-Україна.

Кулеба закликав "троянських конів" в Євросоюзі змінити позицію щодо України.

"А тим, хто все ще намагається заради відносин з Росією виконувати роль "Троянського коня" в ЄС та прикриватися своїми економічними інтересами, можу сказати тільки одне: історія всіх розсудить. Той, хто думає, що зараз на правильному боці історії, той переконається, що це не так", – заявив міністр.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він проти початкової пропозиції ЄС щодо ембарго на російську нафту. Він сказав, що хоче п'ятирічного звільнення від заборони після того, як ЄС спочатку запропонував дати країні один рік відтермінування.