Культовий футбольний голкіпер Чилаверт балотується у президенти Парагваю

Про це повідомляє Чілаверт написав у Twitter.

Хосе Луїс Чилаверт балотується на посаду президента Парагваю. Вибори пройдуть у квітні 2023 року, а президентська кампанія ексголкіпера розпочинається вже зараз.

Чилаверт балотується за підтримки створеної ним кілька років тому Молодіжної партії. Його гасло: "Гордий бути парагвайцем".

Фанати знають Хосе Луїса Чилаверта, як культового голкіпера, який протягом кар'єри забив 67 голів. Парагваєць є другим за результативністю голкіпером в історії футболу.

Чилаверт грав за іспанську "Сарагосу", французький "Страсбург", аргентинські "Сан Лоренсо" та "Велес", а також уругвайський "Пеньяроль" й парагвайські "Лукеньо" та "Гуарані".

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