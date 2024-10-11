Двоє українців потрапили до шортлиста перекладацької премії в США

Про це повідомляється на сайті премії.

Американська асоціація літературних перекладачів (ALTA) оголосила шортлисти цьогорічної Національної премії з перекладу поезії та прози. У номінації "Поезія" опинилися перекладачі збірки Остапа Сливинського "Зимовий король" (Winter King) Віталій Чернецький та Ірина Шувалова.

"Ці вірші, написані "на краю прірви чи на затопленій палубі корабля", дійшли до нас від поета, який живе в Україні. Хоча вони говорять від імені всіх, хто живе перед викликом виживання в небезпечних умовах, це більше, ніж просто вірші-свідчення, оскільки вони однаково віддані дивуванню наполегливості любові та світла, попри ці умови. Вони прибувають, як пляшки, кинуті в далеке море, які незрозумілим чином знаходять шлях до наших берегів. Повідомлення всередині повне надії, сяє та розриває своєю жорстокою чесністю", - зазначають члени журі.

Переможці будуть оголошені 26 жовтня на церемонії нагородження в рамках щорічної конференції ALTA - ALTA47: Voices in Translation. Перекладачі-переможці отримають грошовий приз у розмірі $4 тис.

Віцепрезидентка ALTA Коріне Тахтіріс поділилась, що цьогоріч було важко обрати переклади з безлічі дивовижних - "починаючи від інтимних і закінчуючи епічними за масштабом".

"У рік, коли штучний інтелект домінує в заголовках, усі ці переклади свідчать про те, що штучний інтелект ніколи не зможе замінити майстерність, нюанси та ризик, які характеризують роботу перекладачів", - наголосила Тахтіріс.

Як зазначається на сайті премії, національна перекладацька премія (NTA) щорічно присуджується в поезії та прозі перекладачам літератури, які зробили видатний внесок у літературу англійською мовою, майстерно відтворивши художню силу книги неперевершеної якості. NTA — це єдина національна нагорода за перекладну художню літературу, поезію та літературну публіцистику, яка передбачає ретельний аналіз як вихідного тексту, так і його зв’язку з готовим англійським твором.