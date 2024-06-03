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Джастін Тімберлейк зупинив концерт, помітивши фанатку, якій стало погано під час шоу

3 червня, 2024 понедiлок
13:12
Культура Джастін Тімберлейк

Американський співак Джастін Тімберлейк припинив шоу в Остіні, США та закликав надати допомогу фанатці, якій раптово стало погано

Зміст

Про це повідомляє Daily Mail.

43-річний американський співак Джастін Тімберлейк перебуває у світовому турі The Forget Tomorrow. У рамках цього туру 1 червня він виступив у Moody Center в місті Остін, штат Техас, США.

Під час виконання свого хіта 2002 року Cry Me A River музикант раптово перервав шоу. Стоячи на сцені, Тімберлейк почав махати охоронцям, помітивши фанатку, який стало зле. Він призупинив виступ та попросив увімкнути світло в залі.

"Вибачте, одну секунду, одну секунду. Нам потрібна допомога прямо тут, приблизно за п’ять рядів назад", – сказав Тімберлейк зі сцени, що потрапило на відео.

Тімберлейк почекав кілька хвилин і зрештою сказав: "Ви в порядку?". Почувши відповідь із залу, він додав: "О, без проблем. Добре, у нас все гаразд".

Тімберлейк зааплодував і відвідувачі концерту долучилися до нього.

Один з відвідувачів концерту пізніше уточнив, що допомоги потребувала жінка перед ним. Зараз вона в порядку. Поруч із нею під час інциденту на концерті були лікарі, які доглядали за нею, поки інші намагалися привернути увагу Джастіна Тімберлейка.

Що сталося з жінкою, через що їй знадобилася медична допомога, невідомо.

Тур The Forget Tomorrow проходить на підтримку шостого сольного альбому Тімберлейка Everything I Thought It Was, який вийшов у березні. Це перший сольний альбом співака за останні шість років після альбому 2018 року Man of the Woods. Тур розпочався 29 квітня у Ванкувері. Загалом заплановані шоу в Німеччині, Бельгії, Великій Британії, Нідерландах, Данії, Швеції та Франції. Тур завершиться 20 грудня в США.

Минулого року на концерті американської співачки Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро через екстремально високу температуру повітря померла 23-річна фанатка. Шанувальники та політики припускають, що смерть дівчини пов’язана з сильною спекою. Відвідувачі концерту скаржилися, що їм не дозволяли брати воду на стадіон, попри задуху. 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
США
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