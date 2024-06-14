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Картину Тіціана, знайдену на автобусній зупинці в Лондоні, виставили на аукціон

14 червня, 2024 п'ятниця
11:53
Культура "Відпочинок на шляху до Єгипту", Тіціан

Картину живописця епохи Відродження Тіціана, яку виявили в поліетиленовому пакеті на лондонській автобусній зупинці після викрадення, розраховують продати за суму від $19 млн до $31 млн

Зміст

Про це пише The Guardian.

Легендарна картина "Відпочинок на шляху до Єгипту" (Rest on the Flight into Egypt) італійського майстра епохи Ренесансу Тіціана, знайдена на лондонській автобусній зупинці після крадіжки, надійде на продаж на аукціон Christie's у липні. Очікується, що робота майстра XVI століття принесе від $19 млн до $31 млн.

Вважається, що венеціанський художник створив "Відпочинок на шляху до Єгипту" в 1508 році, коли йому ледве виповнилося 20. Намальована на дерев’яній панелі завширшки 61 см, картина зображує Діву Марію, що колисає немовля Ісуса, а Йосип дивиться на неї.

Вперше картина була задокументована в колекції венеціанського торговця спеціями на початку XVII століття. Протягом наступних століть витвором мистецтва володіли різні аристократи, імператори та ерцгерцоги по всій Європі. 

Картина була викрадена двічі за свою історію: спершу в 1809 році з палацу Бельведер у Відні військами Наполеона Бонапарта, а потім у 1995 році, коли її викрали з Лонгліт-гаусу, резиденції маркізів Батських, у Вілтширі.

Картину викрали з вітальні на першому поверсі величного будинку Лонгліт у 1995 році. Після семи років полювання, картину знайшли у поліетиленовому пакеті для покупок на автобусній зупинці в Річмонді. Її виявив Чарльз Гілл - колишній керівник відділу мистецтва та антикваріату Скотланд-Ярду. Гілл, який помер у 2021 році, сказав, що його привів на місце чоловік, якого він описав як щось середнє між Артуром Дейлі та Лавджоєм, нечесними персонажами двох серіалів, які транслювалися в 1980-х і 1990-х роках, за винагороду 100 тис. фунтів. Гілл також був відомий тим, що допоміг знайти картину "Крик" Едварда Мунка 1893 року після того, як її викрали з Національного музею в Осло в 1994 році.

Теги:
мистецтво
Лондон
Велика Британiя
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