"Книжковий Арсенал" оголосив дати цьогорічного фестивалю
Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться цього року дванадцятий раз і триватиме у "Мистецькому Арсеналі" з 30 травня до 2 червня
Про це повідомили на Facebook "Книжкового Арсеналу".
У Мистецькому Арсеналі в Києві пройде 12-й міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Захід триватиме з 30 травня до 2 червня.
Організатори події анонсували події фокус-теми фестивалю, літературної програми, програми для дітей та підлітків, спеціальної програми від українського PEN та професійні події для видавців. Сама ж фокус-тема "Книжкового Арсеналу" наразі не оголошена.
Зі спеціальною програмою цьогорічний захід прийматиме Літературний фестиваль-гість "П’ятий Харків". Лекції, дискусії, перформанси та поетичні читання пройдуть на п’яти сценах. Зазначається, що в рамках фестивалю будуть представлені також виставкові мистецькі проєкти.
"Книжковий Арсенал" організовується у співпраці з ГО "Спільнота Мистецького Арсеналу". Проєкт підтримується фондом "Партнерство задля стійкості України", який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції. Книжковий Арсенал — 2024 відбувається також за фінансової підтримки Міністерства культури та ЗМІ Німеччини в межах проєкту "Взаємообмін між німецькими та українськими літературними та книжковими секторами".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе