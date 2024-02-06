"Книжковий Арсенал" оголосив дати цьогорічного фестивалю

Про це повідомили на Facebook "Книжкового Арсеналу".

У Мистецькому Арсеналі в Києві пройде 12-й міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Захід триватиме з 30 травня до 2 червня.

Організатори події анонсували події фокус-теми фестивалю, літературної програми, програми для дітей та підлітків, спеціальної програми від українського PEN та професійні події для видавців. Сама ж фокус-тема "Книжкового Арсеналу" наразі не оголошена.

Зі спеціальною програмою цьогорічний захід прийматиме Літературний фестиваль-гість "П’ятий Харків". Лекції, дискусії, перформанси та поетичні читання пройдуть на п’яти сценах. Зазначається, що в рамках фестивалю будуть представлені також виставкові мистецькі проєкти.

"Книжковий Арсенал" організовується у співпраці з ГО "Спільнота Мистецького Арсеналу". Проєкт підтримується фондом "Партнерство задля стійкості України", який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції. Книжковий Арсенал — 2024 відбувається також за фінансової підтримки Міністерства культури та ЗМІ Німеччини в межах проєкту "Взаємообмін між німецькими та українськими літературними та книжковими секторами".