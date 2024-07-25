"Культурний десант" та "Наш формат" запустили акцію "Книга на фронт"

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі військового об’єднання "Культурний десант".

"Культурний Десант" та видавництво "Наш формат" запустили акцію "Книга на фронт", за умовами якої кількість книг, які відправлять на фронт до військових, буде дорівнювати кількості репостів оригінального допису в соцмережах.

Наразі у видавництві зазначили, що загалом на фронт поїдуть майже 200 книжок.

"Книга Себастьяна Юнгера "Плем’я" про повернення з війни надихнула мене, REMEZ (Олександра Ремеза, - ред.) та Максима Karrabuss написати однойменну пісню про власний досвід і побратимство. Я часто кажу, що цю книгу має прочитати кожен: і цивільні, і військові. Так само сильно ми хочемо й донести до українців пісні від військових, які записуються у "Фронтовій студії" поряд із лінією зіткнення, серед невпинної боротьби за нашу свободу та ідентичність",— поділився очільник "Культурного Десанту" Коля Сєрга.

У рамках ініціативи "Книга на фронт" бійцям подарують книги Себастьяна Юнгера "Плем’я" або новинку автора "Свобода".

За вихідні благодійну ініціативу підтримали українські зірки, зокрема акторка гумористичної студії "Мамахихотала" Ганна Гресь, комік Марк Куцевалов, комедійна акторка Наталія Гаріпова, соліст гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, поет Павло Коробчук, співачка Mari Cheba та інші.

