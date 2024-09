Linkin Park випустили нову пісню й кліп Heavy is the Crown, що стане гімном турніру з League of Legends

Відео вийшло на YouTube-каналі League of Legends.

Незалежний творець комп'ютерних ігор і розробник гри League of Legends (LoL) компанія Riot Games презентувала офіційний гімн цьогорічного чемпіонату світу з League of Legends. Як компанія повідомила напередодні у своїх соцмережах, офіційною піснею турніру стане Heavy Is the Crown американського гурту Linkin Park, який на початку вересня оголосив про повернення після 7-річної перерви та представив нову вокалістку Емілі Армстронг.

Кіберспортивний турнір проходитиме з 25 вересня по 2 листопада поетапно у трьох європейських містах: Берліні (play-in стадія та швейцарський етап), Парижі (чвертьфінал, півфінал) та Лондоні (гранд-фінал). Нова пісня Linkin Park супроводжуватиме 20 найкращих команд у найвищому кіберзмаганні року.

Гурт уже виконував цю пісню наживо на своєму концерті в Гамбурзі минулого тижня, але офіційний вихід композиції відбувся 24 вересня.

Анімоване музичне відео було створено Brunch Studio. Воно розповідає про те, як чинні чемпіони світу з LoL - команда SK Telecom T1 на чолі з Лі Сан Хьоком, більш відомим під нікнеймом Faker, борються з представниками інших команд, щоб зберегти свою корону. Попри те, що Faker раніше з’являвся в шести музичних відео гімну турніру, зокрема Ignite (2016), RISE (2018) і GODS (2023), це перший раз, коли він і його команда посідають центральне місце в історії.



Відео також містить анімаційну версію виступу Linkin Park у тронному залі, що є також рідкісним випадком, оскільки небагато виконавців з’являлися в попередніх музичних відео до гімну чемпіонату.

Heavy Is the Crown увійде до майбутнього альбому From Zero, вихід якого запланований на 15 листопада.

Фінал чемпіонату світу з League of Legends є однією з найбільших кіберспортивних подій року, яка збирає мільйони глядачів у всьому світі. На церемонії відкриття зазвичай влаштовують масштабне шоу, яке перетворює подію на культурний феномен.

Цьогорічний фінал відбудеться 2 листопада на O2 Arena у Лондоні. Як пише Rolling Stone, хоча це не підтверджено, ходять чутки, що Linkin Park можуть виконати пісню Heavy Is the Crown наживо, дотримуючись традиції виконавців гімнів, які виходять на сцену турніру перед його фіналом.