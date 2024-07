"Магніт для донатів": коміки з Badstreet boys та Віктор Ющенко піснею оголосили збір для 3-ї ОШБ та ГУР

Відео вони поширили в instagram.

Українські артисти знову обʼєдналися в гурт Badstreet boys та створили креативне відео, щоб оголосити про збір для українських військових. Цього разу співак Володимир Дантес, коміки Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ та Єв Жу разом з третім президентом України Віктором Ющенком заспівали під популярну пісню культового британського співака Елтона Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word.

У новому відео 70-річний Віктор Ющенко грає на фортепіано, змагається з хлопцями на руках та грає у шахи. У нього навіть є слова в пісні. Між куплетами він промовляє: "Це так". Саме таку назву отримала пісня збору.

У пісні політика називають "магнітом для донатів" і "ментальним ювеліром".

У такий спосіб вони оголосили липневий збір на 7 млн грн. Гроші спрямують на закупівлю дронів для Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ і Головного управління розвідки та бус для Сил спеціальних операцій.

"Серед тих, хто задонатить від 100 грн, ми розіграємо мед від Віктора Андрійовича. Той мед солодший за цей трек, хоча здається, це неможливо", - зазначили автори відео.