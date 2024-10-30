Нардепка Кравчук: законопроєкт про охорону культурної спадщини не матиме норму про виключну роль товариства міністра часів Януковича

Про це нардепка сказала в кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Верховна Рада в середу, 30 жовтня, підтримала в цілому законопроєкт №11438 щодо забезпечення рівних умов участі громадських об'єднань в охороні культурної спадщини. Як пояснила Євгенія Кравчук, законопроєкт прибере монополію Українського товариства охорони пам'яток історії та культури та надасть можливість громадським активістам та фахівцям брати участь в обговореннях та висловлюванні рекомендацій.

"Свого часу до законодавства внесли монополію і виключну роль товариства УТОПІК. Це Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, яке зараз очолює колишній міністр культури часів Януковича Михайло Кулиняк. Фактично недобросовісні забудовники часто користувалися цим, кажучи, що це товариство зазначене в законодавстві. Інші організації не вказані у законодавстві. Вони прикривалися якимись заявами, висновками цього товариства, кажучи, що це не памʼятка. Якщо це не памʼятка, її можна валити або руйнувати", - зазначила Кравчук.

Новий законопроєкт позбавить виключного права одну громадську організацію.

"Прибираємо згадку про УТОПІК у законодавстві, але додаємо можливість спілкам брати участь в обговоренні, рекомендаціях, висновках. Дуже багато громадських активістів, фахівців, небайдужих обʼєднуються в громадські обʼєднання: громадські організації та спілки", - уточнила нардепка.

Вона зауважила, що цей законопроєкт невеликий. Наразі в комітеті готують великий пакет законопроєктів, який стосуватиметься захисту культурної спадщини. Також Кравчук висловила сподівання, що згодом будуть внесені зміни до кримінального кодексу.

"Також економічний комітет готує певні пропозиції щодо державно-приватного партнерства у відновленні памʼяток архітектури і культурної спадщини", - додала народна депутатка.